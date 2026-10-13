KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği ve usulsüz terfilere karşı grev ve eylem başlatan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) mücadelesi 9’uncu gününde sürüyor.

Başbakan Ünal Üstel, sendikanın talepleriyle ilgili bugün görüşme talebinde bulundu. Görüşme saat 14.30’da Başbakanlık’ta yapılacak.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan’ın arabulucu olarak katılacağı görüşmede, El-Sen’in talepleri ele alınacak.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, hükümetten dün öncesine kadar resmi bir görüşme daveti gelmediğini belirterek, ilk resmi davetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’ndan geldiğini söyledi.

Hasipoğlu ile görüştüklerini, bulgularını ve taleplerini ilettiklerini aktaran Tuğcu, Bakan’ın konuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’e bilgi vereceğini ve kendilerine geri dönüş yapacağını söylediğini kaydetti.

“Bu saatten sonra muhatabımız hükümettir”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sosyal medya hesabından taleplerle ilgili açıklamalar yaptığını belirten Tuğcu, “Bu saatten sonra grevimizin içeriğiyle ilgili muhatabımız Gürsel Uzun değil, hükümettir. Top Başbakan Ünal Üstel’de” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın sürecin başından beri grevin sona ermesi için arabuluculuk yaptığını ifade eden Tuğcu, Başbakan Üstel’in görüşme talebinin ardından bugün saat 14.30’da Başbakanlık’ta bir araya gelineceğini belirtti.

Görüşmenin ardından sürecin şekilleneceğini kaydeden Tuğcu, “Taleplerimiz net, protokol ortada. Niyet varsa sorunlar çözülür” ifadelerini kullandı.