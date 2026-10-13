Rahvancıoğlu: Mare Monte'nin halkın kullanımında kalması için bütünlüklü bir proje hazırlıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Çıkarma Plajı'nın askere kiralanması sürecine dikkat çekerek, Mare Monte'nin de benzer bir durumla karşılaşmaması için somut projelerle harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Turan Rahvancıoğlu, Kıbrıs Objektif’te Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu Gündem programında, bölgedeki sahil alanlarının geleceğini ve Mare Monte için hazırladıkları projeyi anlattı. Çıkarma Plajı'nın daha önce belediyenin kullanımına verildiğini hatırlatan Rahvancıoğlu, belediyenin 2014 yılından bu yana herhangi bir proje sunmadığı alanın, askerin deniz müzesi projesiyle Vakıflar İdaresi'ne başvurmasının ardından yapılan anlaşmayla askere kiralandığını belirtti.

“Mevcut belediye, Mare Monte için herhangi bir proje sunmadı”

Mare Monte'nin bölge halkının denize girebildiği tek plaj olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, tesislerin geleceğini öğrenmek amacıyla Vakıflar İdaresi ile görüştüklerini belirtti. Mare Monte'nin bulunduğu alanın Bakanlar Kurulu kararıyla Merit'in sözleşmesinden çıkarılarak Vakıflar İdaresi'nin tasarrufuna geçtiğini aktaran Rahvancıoğlu, alanın ciddi bir proje ve fizibilite çalışması sunan kişi veya kuruma kiralanabileceğini öğrendiklerini söyledi. Rahvancıoğlu, görüşmede mevcut belediye yönetiminin Mare Monte için herhangi bir proje veya fizibilite çalışması sunmadığı bilgisini aldıklarını da kaydetti.

“Proje bölgeyi bir çekim merkezine dönüştürecek”

Rahvancıoğlu, Mare Monte'nin halkın kullanımında kalması için bütünlüklü bir proje hazırladıklarını ifade ederek plajın yanı sıra otelin yeniden faaliyete geçirilmesini ve yerel üreticilerle esnafın ürünlerini satabileceği bir çarşı kurulmasını hedeflediklerini anlattı. Projenin bölgeyi bir çekim merkezine dönüştürerek esnafa, taksicilere, üreticilere ve turizme katkı sağlayacağını ifade eden Rahvancıoğlu, “Herkes kazansın, bölge kazansın” anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.