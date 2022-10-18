Bu pahalılık yeter artık

HELLİM ÜRETİCİLERİ: “SÜTE 9 AYDA 8 KEZ ZAM OLMAZ!”

►Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar: “Fiyat artışları hem iç ticarette hem de ihracatta zor günler yaşatıyor”

►Meriç Süt Ürünleri Direktörlerinden Candan Avunduk: “Süte 9 ayda 8 kez zam kabul edilir değil”

KASAPLAR: “VATANDAŞ MARKETE ZOR YETİŞİYOR, KASABA FIRSAT KALMIYOR”

►Kermeoğlu Et Pazarı Sorumlusu Mehmet Kermeoğlu: “İnsanlar markete zor yetişiyor, kasaba girmeye fırsatı kalmıyor”

►Işıklar Butik Kasap Sorumlusu Durdu Özdeğirmenci: “Tüketici artık zamları karşılayamaz”

►Kiler Gıda Kasabı Atakkullu Gınco: “Tarladan teraziye devlet desteği şart, yoksa alım gücü yükselmez”

TÜKETİCİ: “M ARKETTEN PARA KALIRSA KASABA DA UĞRUYORUZ!

► Bahadır Salman: “Sağlıklı beslenmek için artık kemik suyuna çorba yapıyoruz …”

►Tahsin Bal: “Üreticiler desteklenmeli, piyasa denetlenmeli, vatandaş daha ucuza tüketebilmeli”

► Ayşe Demirkıran: “Asgari ücrete geçinen insanlar nasıl beslenebilsin?”

► Özel Sözcü: “Kimse bu fiyatlarla yeterli ve dengeli beslenemez”

► Halil Arslan: “Market alışverişlerinden fırsat bulursak kasaba da uğruyoruz”

Fehime ALASYA

Dana etinin kilosuna 20 TL zam gelirken, süt ve süt ürünlerine 1 Ekim itibarıyla yansıyan fiyat artışı ise raf fiyatlarına yansımaya başladı. Etin kilosu 200 TL’yi bulurken, marketten markete, markadan markaya değişen hellimin kilosu ise 150 TL’yi aştı.

150 TL ile artık ne 1 kg hellim, ne de 1 kg et almak mümkün… Hellim ve etteki fiyatları YENİDÜZEN’e değerlendiren üreticiler, girdi maliyetleri, denetim ve istikrarsızlıktan dert yandı, “9 ayda 8 kez zam olmaz!” diyen hellim üreticileri, hem iç piyasada hem ihracat zorlandığını anlattı.

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü anlatan kasaplar ise, artık kilo kilo et alanın neredeyse kalmadığını anlatırken, ayda bir ancak et aldığını anlatan bazı vatandaşlar, ‘sağlıklı beslenebilmek’ için kemik suyuna yöneldiğini ifade etti…

Dana eti kilosuna yapılan son zam 20 TL!

Geçtiğimiz günlerde dana etinin kilosuna gelen 20 TL’lik zam ile dana az yağlı kıymanın kilosu 180 TL’den 200 TL’ye çıktı. Kimi kasaplarda 180 TL’den başlayan dana kıymanın kilosu kimisinde 200 TL taban fiyat buldu.

Kasaplar, ‘kilo ile değil, gramla’ satış yaptıklarını ifade ederken, marketlerde rakamlar 200 TL’nin de üzerine çıktı, market kasapları çözümü ‘kampanyalarda’ buldu.

Bazı market kasapları, bir aydır fiyatları yükseltmediğini, bunun yanında çeşitli ürünlerde kampanyalar yaparak satışları arttırabildiğini belirtti.

Kampanyalı ürünlere talebin fazla olduğunu söyleyen market kasapları, vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü ifade ediyor.

Hellimde fiyatlar neydi ne oldu?

Koop Süt’ün 1 Ekim’de yaptığı 4 TL’lik artış ile 18,75 TL olan 1 litrelik pastörize süt, 22,75 TL’ye çıkmış, hellim çeşitlerinde ise kilo başına 33 TL’yi aşan zam geldi.

Koop 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 31 TL’lik fiyat artışıyla, 127 TL’den 158,25 TL’ye çıkarken, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 33 TL’lik artışla 133 TL’den 166,30 TL’ye yükseldi.

Hellim üreticileri istikrarsızlıktan dertli:

“9 ayda 8 kez zam olmaz! Hem iç piyasa hem ihracat zorda!”

Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar:

“Fiyat artışları hem iç ticarette hem de ihracatta zor günler yaşatıyor”

Fiyatların piyasaya yansımasının biraz zaman aldığını kaydeden Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar, markette tüketiciye ulaşan artışlı fiyatların ‘stok durumu, üretici firma gibi çeşitli etkenlerle değişebileceğini anlattı.

“Dünyanın hiçbir ülkesinde süt fiyatları bu kadar hızlı artmaz” diyen Bayraktar, hem iç ticarette hem de ihracatta zor günler yaşadıklarını ifade etti.

Sürekli fiyat değişikliği yapılmasından kaynaklı ihracatta pazar bulmak için çok zorlandıklarını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: “Fiyat artışları her seferinde %10 ila 20 arasında yapılır, bu ihracatı bile etkiler. Bundan sektör de zarar görüyor, olumsuz etkileniyor.

Hem iç piyasa hem de ihracatımızdaki satışlar düştü. Her ay zam olmaz, istikrar ve alternatif çözümler şart… Döviz %3 artsa biz %20 zam yapıyoruz. Anlayamıyoruz, devlet çözüm üretemezse yapamazsa kim yapacak?”

Meriç Süt Ürünleri Direktörlerinden Candan Avunduk:

“Süte 9 ayda 8 kez zam kabul edilir değil”

Süt fiyatlarına 9 ayda 8 kez zam geldiğini anlatan Meriç Süt Ürünleri Direktörlerinden Candan Avunduk, ülkede eriyen alım gücüne karşın temel tüketim gıdalarına bu denli zam yapılmasını eleştirdi.

Halkın artık bu durumları kanıksadığını ifade eden Avunduk, ‘duyarsızlığın’ hakim olduğu gözlemini paylaştı.

Avunduk, “Ham madde, her şey pahalılandı ama bu yine de kabul edilir değil. Halkın alım gücü aşağıya çekilirken, satın alınacak ürünlerin yükselmesi dengeyi bozuyor.” dedi.

Kurun sabit olduğu dönemlerde bile fiyatların yukarıya çekildiğini anlatan Avunduk, bu durumu eleştirdi.

Gerçek maliyetler üzerinden fiyat artışı yapılması gerektiğinin altını çizen Avunduk, fiyat belirlemede ‘etik değerler ve devlet denetiminin’ önemini vurguladı.

Avunduk, şöyle devam etti:

“4 TL’lik zam gelir elde etmeyi amaçlıyor. Çok yüksek fiyata satılan ürünler şişirilmiş olabilir, yüksek kar marjını gösterir. Doğru bulmuyoruz. Gerçek maliyet üzerinden artışlar yapılmalı. Etik değerler çok önemli. Bunun yanında devletin denetlemeleri, etkisi piyasa üzerinde etkisini hissetmeli. Sık sık denetim yapılmalı. Gerçek maliyetler üzerindeki zamlar hiç doğru değil.”

İhracat kapılarındaki rekabet şansımızı bu artışlar çok düşürüyor. Sürekli fiyat değişimi, istikrarsızlık yaratıyor, bu konuda da mağduruz.

Kasaplar denetim istiyor:

“Kasaba fırsat kalmıyor”

Kermeoğlu Et Pazarı Sorumlusu Mehmet Kermeoğlu:

“İnsanlar markete zor yetişiyor, kasaba girmeye fırsatı kalmıyor”

Sadece dana etinin kilosunda 20 TL’lik zam yapıldığını kaydeden Kermeoğlu Et Pazarı Sorumlusu Mehmet Kermeoğlu, kuzu fiyatlarının değişmediğini belirtti. Kilosu 180 TL olan az yağlı dana kıymanın 200 TL’ye çıktığını anlatan Kermeoğlu, market ürünleri karşısında etin ucuz kaldığını kaydetti.

Kermeoğlu, şöyle devam etti: “Diğer ürünlere göre et ucuz bile kaldı. Ben de bir vatandaşım, her hafta zamlı fiyat ödüyorum, akaryakıt da öyle, bir yıl içinde yaşanan artışlarda marketler rekorda. İnsanlar markete giriyor, tüm parasını harcıyor, kasaba girmeye fırsat kalmıyor. Çok kötüye gidiyoruz, denetim yok, en büyük suç devletin…”

Işıklar Butik Kasap Sorumlusu Durdu Özdeğirmenci:

“İnsanlar yetiştiremiyor, tüketici artık zamları karşılayamaz”

Bir yıldır insanların doğru düzgün et tüketmediğini anlatan Işıklar Butik Kasap Sorumlusu Durdu Özdeğirmenci, “İnsanlar çalışıyor ama yetiştiremiyor. Marketten çıkıp kimse kasaba gelemiyor.” dedi.

Beş veya altı kişilik bir ailenin sadece hafta sonunda mangal için 1,500 TL et parası ödemesi gerektiğine vurgu yapan Özdeğirmenci, “artık ayda bir ancak mangal yanıyor.” şeklinde konuştu.

“İnsanlar gram ile et alıyor, kilo ile değil…” diyen Özdeğirmenci, kuzu etinin kilosuna ise 75, 80 TL arasında zam geleceği söylentilerini paylaştı.

Market ve kasaplar arasındaki fiyat farklarının da çok yüksek olduğuna değinen Özdeğirmenci, denetim olmamasından dert yandı.

İnsanların alım gücünün düştüğünü gözlemlediklerini belirten Özdeğirmenci, kuzu etine yapılması konuşulan zammı tüketicinin karşılayamayacağına vurgu yaptı.

Özdeğirmenci, “Birçoğumuz kasap dükkanını kapatma aşamasına geliyoruz. Ayın 30 gününde sadece 5, 10 gün perakende satış yapıyoruz. Toptan satışlarımız olmasa asla ayakta kalamayız…” şekilde konuştu.

Kiler Gıda Kasabı Atakkullu Gınco:

“Tarladan teraziye devlet desteği şart, yoksa alım gücü yükselmez”

“Eskiden kilo kilo kuzu pirzola veriyorduk, kilo kilo kıyma… Şimdilerde herkes gramla et alıyor, kimse artık kilo kilo et alamıyor” diyen Kiler Gıda Kasabı Atakkullu Gınco, kampanyalarla ayakta kaldıklarını işaret etti.

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü anlatan Gınco, “Hem satıcı şikayetçi, hem alıcı, devlet bu duruma el atmalı…” şeklinde konuştu.

Üreticiden- tüketiciye bir zincir olduğunu belirten Gıco, ‘bir yerlerde kopukluk yaşanıyor’ görüşünü paylaştı.

Gıco, “Tarladan- teraziye devlet desteği şart, yoksa alım gücü yükselmez” dedi.

Tüketici de dertli:

Vatandaş, marketten para kalırsa kasaba da uğruyor!

Bahadır Salman:

“Sağlıklı beslenmek için artık kemik suyuna çorba yapıyoruz, artık böyle…”

“Haftada iki alırken artık ayda bir eve et alabiliyoruz. Sağlıklı beslenmek için ise kemik suyuna çorba yapıyoruz, artık böyle… Fırsat buldukça güneyden et alıyoruz, daha ekonomik oluyor.”

Tahsin Bal:

“Üreticiler desteklenmeli, piyasa denetlenmeli, vatandaş daha ucuza tüketebilmeli”

“Paranın hiç değeri kalmadı. Satan için işler çok düştü, tüketici artık alamıyor. Piyasa artık yerli vatandaştan para kazanamıyor. Artık yabancılardan para kazanılıyor. Onlar dilediği gibi alışveriş yaparak para harcıyor. Market ürünleri çok pahalı, tazelikler, hellim ücretleri dünya pahası. Üreticiler desteklenmeli, piyasa denetlenmeli, vatandaş daha ucuza tüketebilmeli. Artık tane ile, gram ile alıyoruz.”

Ayşe Demirkıran:

“Asgari ücrete geçinen insanlar nasıl beslenebilsin?”

“Üreticiler desteklenmeli, tüm girdiler döviz üzerine, bunların önü açılmalı. Üretim yapabiliriz, yeter ki destek olunsun. Fiyatlar denetlenmeli, insanlar artık daha ucuz ürün tüketmeli. Asgari ücrete geçinen insanlar nasıl beslenebilsin? Üreticiler birlik olmalı.”

Özel Sözcü:

“Kimse bu fiyatlarla yeterli ve dengeli beslenemez”

“Her şey çok pahalı, artık vatandaşlar tane ile gram ile alıyor. Yurt dışından gelenler için buradaki yaşam, alışveriş ücretleri güzel ama burada yaşayan ve asgari ücrete geçinen inanlar için çok pahalı. Kimse bu fiyatlarla yeterli ve dengeli beslenemez. Bu duruma el atılmalı.”

Halil Arslan:

“Market alışverişlerinden fırsat bulursak kasaba da uğruyoruz”

“Fiyatlar çok pahalı, en son 20 TL birden zam yapıldı, bu artış önlenmez miydi? Kontrollü bir gidişat yok, piyasa denetlenmiyor. Asgari ücretli bir aile bunu nasıl alsın? Artık et tüketemiyoruz, market alışverişlerinden fırsat bulursak kasaba da uğruyoruz”