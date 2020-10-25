Fehime ALASYA

Bir günde yüzlerce kişiye PCR testi için sürüntü örneği alan, kendinden çok sevdiklerinin sağlığını düşünen ve işini büyük bir özenle yapan Pandemi bölümü hemşirelerinden Havva Yağmuryorgun ve Fatma Cingiz Koryürek…

Meslek hayatına ilk kez Pandemi bölümünde atılan hemşirelere “Korkmuyor musunuz?” diye sorulan sorunun cevabı çok netti: “Bu mesleği bilerek seçtik, yaşayarak tecrübe ettik”

Her iki hemşire de gerek yoğunluk gerekse tedirginliğine rağmen işini çok seviyor…

Fuar alanı ve Bakanlığın gönderdiği çeşitli kurumlara PCR testi için sürüntü örneği alan Yağmuryorgun ve Koryürek, bu ay ekstradan askere gidecek olan kişiler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki görevlilere test yaparak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Uzun süredir ekip şeklinde çalışan iki hemşire, görev yaptığı Lefkoşa Fuar alanındaki geçici çalışma alanından sonra, şimdilerde Yeni Pandemi Hastanesi’nde kendilerine ayrılan laboratuarda çalışıyor.

Devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet getiren hemşireler, vatandaşların da kendi üzerine düşen görevleri yapması gerektiğinin altını çiziyor.

“Çoğu insan sağlığın değerini maalesef bilmiyor ve temkinli davranmıyor, dikkatli olmuyor.” diyen hemşireler, maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha anımsattı. Herkesin sevdikleri ve kendi için bu kurallara uyması gerektiğinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Yağmuryorgun: “…yaşayarak tecrübe ettik”

Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik bölümünden yeni mezun olan Havva Yağmuryorgun, kendini hemen akabinde Covid-19 ile mücadelede Pandemi bölümünde hemşirelik yaparken görev başında buldu.

Üç aydır görevde olan Yağmuryorgun, önce yataklı tedavide ardından ise Temel Sağlık bölümünde görev yaptığını anlatıyor.

Meslekteki ilk deneyimini değerlendiren Yağmuryorgun, “İlk zamanlar yurt dışından gelenlerden, otel veya hastaneden PCR örnekleri alıyorduk, ilk etapta ailemizin ve kendi sağlığımız için de endişe duyduk ama eğitim aldık, yeterince korunduğumuza inanınca bunu yaşayarak tecrübe ettik.”

Koryürek: “Bu mesleği bilerek seçtik”

Daha önce farkı deneyimleri olan fakat pandemi döneminde kamuya giren Hemşire Fatma Cingiz Koryürek ise ilk başta küçük bebeği olduğu için tedirginlik duyduğunu, bunu kısa sürede edindiği bilgi birikimiyle en aza indirdiğini anlatıyor.

Koryürek ; “Aslında mesleğimizi seçerken başımıza bunların gelebileceğini, riskleri olduğunu tabi ki biliyorduk. Herkes bize neden böyle bir işe girdiğimizi dahi sordu ama dediğim gibi bu riskler zaten hep vardı, var olacak. Bu mesleği bilerek seçtik.” dedi.