“Bu konu benim yetkim dâhilinde değil sözlerini asla kullanmayacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı hep birlikte hayal edilen bir başşehre dönüştüreceklerini söyledi.

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’ni ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Görüşmede Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı ve yönetim kurulu da hazır bulunurken, Başkan Binnaz Kaya, belediyeden beklentilerini aktardı.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren İncirli, Lefkoşa’yı yaşanabilir bir başşehir yapmak için göreve hazır olduklarının söyledi.

Ekibine güvendiğini ifade İncirli, hayal ettikleri Lefkoşa için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

“Bu şehri hep birlikte aydınlatacağız”

Sıla Usar İncirli, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, şehri hep birlikte temizleyeceklerini ve aydınlatacaklarını vurguladı.

“Şehri daha yeşil bir hale getirmemiz lazım” diyen İncirli, Lefkoşa’nın nefes alan bir şehir olmasını istediklerini belirtti.

Daha yeşil bir Lefkoşa yaratacaklarını kaydeden İncirli, projelerini dernek yetkilileriyle paylaştı.

Altyapıya öncelik vereceklerini ifade eden İncirli, LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, gün içinde çalışmaya gelenlere de hizmet verdiğini söyledi.

Hayal ettikleri Lefkoşa için projelerinin hazır olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, belediye meclis üyeleriyle birlikte hiç durmadan çalışacaklarını belirtti. Sıla Usar İncirli, ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını ifade etti.

“Hedefimiz nefes alan bir Lefkoşa”

“Bu konu benim yetkim dâhilinde değil” sözlerini asla kullanmayacağını söyleyen İncirli, “Sorumluluğu birbirine atmanın zamanı bu ülkede çoktan geçti” diye konuştu.

Ekonomik ve sosyal yaşamın Lefkoşa’dan başka bölgelere kaydığına vurgu yapan Sıla Usar İncirli, insanları şehirde tutma hedefinde olduklarını kaydetti.

İncirli, Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan bir durumda olduğunu söyleyerek, “Nefes alan Lefkoşa için göreve gelir gelmez ağaçlandırma projesini başlatacağız, seferberlik ilan edeceğiz. İklim krizi yaşamsal bir meseledir” diye konuştu.

Kaya: “Toplu taşımaya yönelmeliyiz”

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Binnaz Kaya, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada belediyeden beklentilerini sıraladı. Çevre düzeninin önemine işaret eden Kaya, trafikte yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Kaya, “Temizlikten daha öte yaya açısından sıkıntılar var. Trafik çok fazla olduğu için toplu taşımaya yönelmeliyiz. Trafikten insanlar bıktı. Belediyeden bu konularda adım atmasını istiyoruz” diye konuştu.