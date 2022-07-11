Bu kez ‘nakliye’ sancısı

Kıb-Tek’e ‘ihalesiz’ yakıt alımı ile ilgili tartışmalar sürerken, bu kez ‘nakliyeye’ yönelik endişeler kamuoyu gündemine taşındı.

13 bin ton yakıtı taşıyan geminin, Teknecik Terminali için tanımlanmış gemi özelliklerine uygun olmadığı ifade edildi.

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, 37 bin 582 ton kapasiteli Can-Ka isimli yakıt tankerinin Teknecik Terminali’ne doğru yola çıktığını söyledi, terminalin maksimum kapasitesinin ise 14 bin 400 ton olduğuna vurgu yaptı.

Avcıoğlu, yakıt nakliyesine ilişkin endişesini de dile getirerek, “Umarım bir facia yaşanmaz” dedi.

Öte yandan KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, tedarik edilecek yakıtın 13 bin +3 bin ton olacağının yazıldığını, bu nedenle yük miktarlarının liman kapasitesine uygun olduğunu söylese de limanın asgari 50 tonluk yakıt ikmal edebilme kapasitesine sahip gemilere uygun hale getirilmesi gerektiğine değindi.

Avcıoğlu: Umarım facia yaşanmaz

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, 37 bin 582 ton kapasiteli Can-Ka isimli yakıt tankerinin 14 bin 400 ton maksimum kapasiteli Teknecik Terminali’ne doğru yola çıktığını söyledi, yakıt nakliyesine ilişkin endişesini dile getirerek, “Umarım bir facia yaşanmaz” dedi.

Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle: 37,582 Ton Kapasiteli Can-Ka isimli Yakıt Tankeri,

14,400 Ton Maksimum Kapasiteli Teknecik Terminaline doğru yola çıktı... Salı akşamı veya Çarşamba sabahı adaya ulaşmış olması bekleniyor.

Umarım bir facia yaşanmaz!

Yarkıner: Liman asgari 50 tonluk yakıt ikmal edebilme kapasitesine sahip gemilere uygun hale getirilmeliydi

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, tedarik edilecek yakıtın 13 bin +3 bin ton olacağının yazıldığını, bu nedenle yük miktarlarının liman kapasitesine uygun olduğunu söylese de limanın asgari 50 tonluk yakıt ikmal edebilme kapasitesine sahip gemilere uygun hale getirilmesi gerektiğine değindi.

Yarkıner, yakıt nakliyesiyle ilgili tartışmalara değinerek, son protokol ile motorin yakıtlı santrallerin tedariki ve motorin depoları inşası yerine liman kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Yarkıner’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Teknecik yakıt tedariki teknik şartnamesinde nakliyeyi yapacak gemi ile liman arasındaki teknik kapasite sorunu birkaç haftadan beridir basında ve sosyal medyada yer almaktadır .

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak konu ile ilgili değerlendirmemizi de yapmıştık . Sorunun teknik ihtiyaçlara uygun tedariklerin yapılmasına yönelik ihtiyaçların tespitinde olduğunu da belirtmiştik .

Bu esaslarda : Limanın Kıb-Tek tesislerine yakıt desteği için asgari 50 tonluk yakıt ikmal edebilme kapasitesine sahip gemilere uygun hale getirilmesi gerekirdi . Bu durumda yakıt tedarikinde dışa bağımlılığın etkisi de azaltılabilecekti .

1. Mevcut durum ile ilgili şartnamede : geminin deadweight yükünün azami 14.3 ton olacağı belirtilmiştir.

2. Teknik şartname gereği de tedarik edilecek yakıt 13 bin +3 bin ton olacağı yazılmıştır . Bu yük miktarları liman kapasitesine uygundur.

3. Sözleşme gereği geminin deadweight yükünün de teknik şartnamede yazılı olan miktar olması halinde 9.5 draft derinliğinin içindedir, çünkü gemi kendi tasarımında belirtilen deadweight yükten daha az ve şartnamede belirtilen miktarlarda yük taşıyacaktır ve draft derinliğinde de bir sorun olmayacaktır .

4. Gemi tasarım tonajı ihtiyaçtan yüksek olabilir ama önemli olan sözleşme gereği taşıyacağı yük ve draft sınırlarıdır .

5. Dediğim gibi ; ne ihtiyaçların tespiti ve ekonomik tedariki için teknik bilgiden istifade edemiyoruz .

6. Sonuç olarak geminin şartnamede yazılı yükü taşıması için draftı uygundur . Geminin yüke göre draftı da kitabında yazıyordur . ( oranlandığında uygun olduğu görülmektedir ).

7. Esas sorun limanın: depolama kapasitelerine uygun tedarik yapılmasına uygun olmaması . Son protokol ile Motorin yakıtlı santrallerin tedariki ve motorin depoları inşası yerine ( bu yatırımlar 5 yıl sonra atıl kalacak ) liman kapasitesinin artırılması gerekirdi ve bu ihtiyaç da Kıb Tek yatırım planlarına dahil edilmeliydi . Böylece denizin dalgalı olması veya iklim şartlarından dolayı yakıt tedarik problemi yaşanması da önlenmiş olurdu .

8. Kıb-Tek cansız bir varlıktır . Ona hayat verenler bugüne kadar onu yönetenlerdir .