“Bu insanlara bakmadınız, o makamlarda işiniz ne”

Basın-Sen, yaşlı bakım evlerinde yaşanan insanlık dramı nedeniyle, “Bu insanlara bakmazsak burada ne işimiz var” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu eleştirdi: “Hatırlatmak isteriz ki; gerçekleşen erken seçim öncesinde hükümette partiniz, Başbakanlık koltuğunda da kendiniz vardı. Yani, bu insanlara bakamadınız Sayın Sucuoğlu. Dolayısıyla biz size soruyoruz; O makamda işiniz ne?”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imzası ile yayınlanan açıklama şöyle:

"Son günlerde gerek Kalkanlı Yaşam Evi’nde, gerekse de Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşanılan insanlık dramı bir kez daha içerisinde yaşadığımız bu yapının toplum için değil belirli bir zümre için varolduğunu bizlere göstermiştir.

Ortaya çıkan dehşet verici görüntüler sonrasında hükümet kanadı ile Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamalarla, bu insanlık dramından sorumlu olan kesimlerin hiç yüzlerinin kızarmadığını ve kamuoyuna rağmen sorumluluk almaktan kaçtıklarını onlar adına utanarak takip ediyoruz.

Özellikle Vakıflar İdaresi’nin kendisine bağlı olan Halk Vakfı’nı suçlaması ve kendisini yaşanan vahşetten arındırması tam bir ikiyüzlülüktür!

Ayrıca Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada “Daha önce defalarca Halk Vakfı’nı uyardık” denmesi, Vakıflar İdaresi’nin de bu yaşananlardan haberdar olduğunu, kılını dahi kıpırdatmadığını ve Sınırüstü’nde insanlık dramı yaşanırken bunu yetkili hiçbir makamla paylaşmayıp sessiz kalmayı tercih ettiği açıkça itiraf edilmiştir.

Sadece bu bile yaşanılan insanlık dramından Vakıflar İdaresi’nin de sorumlu olduğunu, suçu bilip de gizlemekten yasal işleme tabi tutulması gerektiğini gösteriyor.

Hükümet adına “Bu insanlara bakmazsak burada ne işimiz var” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ise hatırlatmak isteriz ki; gerçekleşen erken seçim öncesinde hükümette partiniz, Başbakanlık koltuğunda da kendiniz vardı. Yani, bu insanlara bakamadınız Sayın Sucuoğlu.

Dolayısıyla biz size soruyoruz;

-O makamda işiniz ne?"