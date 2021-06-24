Ulusal Birlik Partisi'ne yaptığı seçim kampanyaları ile de tanınan, siyaset iletişimci Özdemir Tokel'in hükümetle ilgili yaptığı "eşeysiz üreme" benzetmesi dikkat çekti.

Özdemir Tokel, "Bu hükümet, başbakan isterse Mars’tan gelsin sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır" dedi.

"Tek sandalyeli vekillerden oluşan yeni bir vekil türü meclisin kontrolünü elinde tutuyor" yorumunu yapan Özdemir Tokel, yurttaşın şikayetçi olduğu her konuda, hükümet ortaklarının da şikayetçi olmasını eleştirdi.

İşte o değerlendirme:

1. YDP genel başkanı daha dün kürsüden seçime Ocak dedi. Komite temsilcisi Nisan’a EVET dedi.

2. DP seçim için Nisan dedi. Komitedeki temsilcisi ŞUBAT dedi.

3. Bakanlar, kendi bakanlıkları tarafından hazırlanan (!) ve meclise yollanan yasalara ilişkin itirazları yüzünden istifa ediyor.

4. Vatandaşın Şikayetçiyim dediği her konuya hükümet ortakları biz de şikayetçiyiz diye cevap veriyor.

5. Koalisyon ortağı, UBP delegelerini kurultayda şuna oy verirseniz şu olur diyerek açıkça tehdit etmeye başladı.

6. Her meclis günü vekiller başka bir pazarlıkla başbakanın kapısına dayanıyor.

7. “Eşeysiz üreme” mantığı ile her gün çoğalan partili partisiz, tek sandalyeli vekillerden oluşan yeni bir vekil türü meclisin kontrolünü elinde tutuyor.

Bu hükümet, başbakan isterse Mars’tan gelsin sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır!

* Eşeysiz üreme nedir?

Eşeysiz üreme tek hücrelilerin, bitkilerin, mantarlarda sıklıkla görülen, döllenme olmadan, bir canlıdan bölünme veya bazı başka yollarla gerçekleşen bir üreme türüdür.