“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”

Lema GÖZAY

Örgütler, Türkiye'deki anti demokratik baskılara ve 19 Mart Sivil Darbe’ye karşı dayanışma amacıyla, Lefkoşa Kumsal Park’ta toplanarak TC Elçiliği önüne yürüdü. Eylemcilerin dayanışma yürüyüşü kapsamında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Dereboyu’ndan Meclis önüne açılan yolda güvenlik önlemi alan polis, Cumhuriyet Meclisi önünden polis barikatı oluşturarak, TC Elçiliği önüne ulaşım kısıtlandı.

Yürüyüş boyunca, “Hak, hukuk adalet. Kurtuluş yok tek başına: ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu pisliği devrim temizler. Direne, direne kazanacağız” sloganlarıyla birlikte Gündoğdu Marşı okundu.

“Hepimiz aynı gemideyiz”

Eylem komitesinde bulunan Devrimci Komünist Birlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Üretim Merkezi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Üniversiteli Öğrenci İnisiyatifleri ise polis barikatı önünde dayanışma mesajlarını paylaştı. İlk sözü alan Üretim Merkezi adına Irmak Bektaşoğlu, “Hepimiz aynı gemideyiz” vurgusuyla bildirisine başlarken, 20 yılı aşkın süredir devam eden gerici sermaye rejimine karşı Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm çeşitliliğe rağmen mücadele verdiklerine dikkat çekerek, Türkiye’de 19 Mart Sivil Darbe girişimiyle başlayan direnişle umutların yeniden yeşerdiğini belirtti. Dayanışma içerisinde toplumun her kesiminin tüm farklılıklarıyla mücadelesinin güçlülüğüne işaret ederek, “Biz hep birlikte barışçıl ve adil bir düzeni kurabiliriz. Buna yetimiz var” ifadelerini kullandı.

“Mahkeme tarafından defalarca bu yolun kapatılamayacağı söylenildi”

Bektaşoğlu’ un ardından sözü olan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Gezi Direniş’inin ardından bugüne kadar mücadele eden tüm kesimlerle dayanıştıklarını ve dayanışmaya devam edeceklerini vurgularken, “Orada direniyorlar, biz de burada direniyoruz. AKP’nin burada neler yaptığını biliyoruz. Her şeyin ötesinde demokrasinin adım adım nasıl yok olduğunu görüyoruz” dedi. Kanatlı, polis barikatlarına işaret ederek, yolun mahkeme kararınca kapatılamayacağını hatırlatarak, “Defalarca bu konuda mahkemeye gidildi, mahkeme tarafından defalarca bu yolun kapatılamayacağı söylenildi. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi yolları kapatabiliyorlar. Bu konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’nın açıklama yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Direnenler her zaman kazanmıştır, diktatörler sonsuza kadar kalmamıştır” vurgusunda bulunan Kanatlı, Türkiye’de sivil darbeye karşı direnen halklara dayanışma mesajında bulundu.

“Nerede bir zulüm, haksızlık varsa devrimciler onların yanındadır”

Kanatlı’nın ardından son sözü alan Devrimci Komunist Birlik (DKB) adına Yusuf Alkım, her zaman direnen halklar ve devrimcilerle dayanışma içerisinde olduklarını ve dayanışmaya devam edeceklerini vurgusunda bulunarak, “Nerede bir zulüm, haksızlık varsa devrimciler onların yanındadır” dedi.