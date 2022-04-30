‘Bu çile Bitmeli’

Kontrol noktalarından geçmek ‘çileye’ dönüştü. Geçiş noktalarında YENİDÜZEN’e konuşanlar arasında yeni geçiş noktaları açılmasının çözüm olabileceğini savunanların yanı sıra, ‘artık sınırlar tamamen kaldırılsın’ diyen de oldu…

Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesiyle Kıbrıslı Rumlar hem alışveriş, hem gezme için kuzeyi tercih etmeye başladı, geçtiğimiz hafta Paskalya tatilinin gelmesi ise bu yoğunluğun ikiye katlanmasına neden oldu.

Kermiya geçiş noktasında uzun kuyruklar oluşturan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler YENİDÜZEN’e konuştu, yaşanan ‘kaostan’ yakınarak çözüm önerileri sundu.

Kıbrıslı’nın ortak önerisi: Daha fazla kapı, ya da sınırsız bir ülke

Güneyden kuzeye geçmeye çalışan Kıbrıslı Rumlar yaşanan yoğunluğun sınırı geçmeye çalışan herkes için çok zor olduğunu söyledi, bu sürecin kolaylaştırılması gerektiğini savundu. Kontrol noktalarındaki memurların azlığından da şikayet eden Kıbrıslı Rumlar, “güneydeki çoğu kişi bu sırayı beklemek istemediği için kuzeye geçmekten vazgeçiyor” dedi.

Öte yandan çeşitli sebeplerle sık sık güneye geçen Kıbrıslı Türkler de yoğunluğun her geçen gün çoğaldığını söyledi, “bu rezilliği yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem güneyden hem de kuzeyden Kıbrıslıların ortak önerisi ise ‘daha fazla kapı açılması’ ya da ‘sınırların tamamen kaldırılması’ oldu.

Sophia Christodolou: “Böyle giderse kimse geçmek istemeyecek”

“Her zaman geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli geçiş yapıyorum. Sabah erken saatlerde geldiğinizde biraz daha rahat ama sonra yoğunluk başlıyor. Belki daha farklı geçişler açabilirler ya da mevcut geçiş noktalarında elektronik sisteme geçebilirler. Öyle olursa sıra beklemeden sadece kimliğimizi okutarak hızlıca geçebiliriz. Bu her iki taraf için de daha kolay olabilir. Şimdi güneydeki insanların uygun fiyatlardan dolayı kuzeye geçmek istediğini düşünüyorum ama eğer böyle giderse kimse geçmek istemeyecek”.

Kyriacos Theodosiou: “Kıbrıslı Rumlar kapıda beklememek için kuzeye geçmekten vazgeçiyor”

“1 saattir sıradayım ve herkes aynı durumda. Bu sadece benim için değil sınırı geçmeye çalışan herkes için çok zor bir durum. Bunun tatilden dolayı oluşan kalabalıkla da alakası var ama aynı zamanda kapıdaki memur eksikliğiyle de alakası var. Bence bunu ancak çok daha fazla kapı açarak çözebiliriz çünkü ben dahil birçok Kıbrıslı Rum bu şartlarda beklememek için kuzeye geçmekten vazgeçiyor”.

Michael Kaloirou: “Köyüme gitmeye çalışıyorum ama bu kuyruğu beklemek çok zor”

“Özellikle güneydeki geçiş noktasındaki kontroller çok yavaş. Bugün neredeyse bir saat bekledik. Benim köyüm kuzeyde, orayı görmek için gidiyorum ama bu kuyruğu beklemek çok zor. Daha fazla kapı açılsa geçişler çok daha kolaylaşabilir çünkü bazen Kıbrıslı Rumlar bu trafiğe girmemek ve bu sırayı beklememek için kuzeye gelmekten vazgeçiyorlar”.

Aburas Aiman: “Bunu ancak ‘bir ülke’ olarak ve sınırları kaldırarak çözebiliriz”

“Çok uzun bir kuyruk var. Özellikle şimdi, tatil zamanı geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunu ancak ‘bir ülke’ olarak çözebiliriz. Sınırları kaldırmalıyız. Bu küçük bir adadır ve ancak bu şekilde sıkıntılarımızı çözebiliriz. Benim eşim Kıbrıslı Türk ama işim güneyde. Kuzeyde yaşayıp güneyde çalışıyorum, her gün geçmek zorundayım ve bu kapılar işleri çok zorlaştırıyor”.

Pita (soyadını vermek istemiyor): “Sırayı görünce neredeyse vazgeçip geri dönecektim”

“1 saat kadar bekledim. Özellikle güneydeki geçiş noktasında sıkıntılar var. Orada sadece bir memur çalışıyor, kuzeyde ise 3 memur çalışıyor. Kuzeydeki geçiş daha hızlı ilerliyor. Sadece tatil zamanlarında değil her zaman bu yoğunluk yaşanıyor. Ben bile sırayı gördüğümde neredeyse vazgeçip geri dönmek üzereydim. Ne yazık ki bu sorun var ve nasıl çözüleceğini bilemiyorum”.

Mihalis Yangou: “Bu sırayı her gün çekiyorum, yeni kapılar açılmalı…”

“Ben Kayıp Şahıslar Komitesi’nde çalışıyorum ve neredeyse her gün bu sınırdan geçiyorum. Gerçekten bizim için çok zor. Bu sırayı her gün bekliyoruz. Bunun çözülebilmesi için yatırım yapılması ve farklı kapılar açılması gerektiğini düşünüyorum”.

Maria Loizou: “Yeni kapı açmak ya da var olanları genişletmek çözüm olabilir”

“Şu an geçiş noktalarında zorluklar çekiyoruz. Bugün 45 dakika kadar bekledik. Bunun çok daha kolay olması gerekiyor. Bizim gibi sürekli geçen kişiler için işleri kolaylaştırmak çözüme yardımcı olabilir. Bunun dışında açık olan kapıları genişletmek ve yeni kapılar açmak da sıkıntıyı gidermeye yardımcı olabilir”.

Evangelos Evangelou: “Tatil günümüzde burada vakit kaybediyoruz”

“Bugün bizim tatil günümüz ve geçiş noktasında çok uzun sıralar var. Burada çok fazla vakit kaybediyoruz. Aslında daha sakin günlerde çok büyük sıkıntı yaşanmayabilir ama tatil günleri daha kaotik geçiyor. Eğer bunu rahatlatmak için farklı bir uygulama yapılabilirse çok iyi olur. Örneğin kapılara daha fazla memur konabilir ama şu an için öyle bir plan olduğunu düşünmüyorum”.

Yiannus Dimotheou: “Çok fazla bekledik…”

“Çok fazla bekledik. Bugün bizim tatilimiz olduğu için ekstra bir yoğunluk oldu, aslında normal zamanda çok uzun beklediğimi hatırlamıyorum. Bu gibi günlerde yoğunluğu azaltmak için neler yapılabilir bilemiyorum”.

Süleyman Polili: “Kontroller çok yavaş. Memurlar çoğaltılsa 1 saatlik iş 15 dakikada biter”

“Burası sadece tatillerde değil, her zaman çok kalabalık oluyor. Geçişlerde kontroller çok yavaş yapılıyor. Bazen kuzeydeki, bazen de güneydeki kontroller işi yavaşlatıyor. Her gün bu belayı çekiyoruz. Bu sıkıntı ancak yeni kapılar açarak ve memurları çoğaltarak çözülebilir. Dün Lokmacı’dan geçtim, yalnızca bir memur vardı. Eğer bu memurları çoğaltsalar bir saatlik iş 15 dakikada da bitebilir”.

Hüseyin Egemensoy: “Barikatlar açılmalı, geçişler serbest olmalı…”

“Biz arabasız geçtiğimiz için sorun yaşamadık ama arabayla geçenlerin hali ortada. Kuyruk çok uzaklara kadar gidiyor. Bu sorun ancak ‘insan olduğumuz zaman’ çözülebilir. Barikatların kalkması ve bizim serbestçe geçişimizin sağlanması gerekiyor. Bu olmayacaksa bile, hiç değilse yeni kapılar açarak geçişi kolaylaştırmalılar”.

Mustafa Kıralp: “Yaşadıklarımız tam bir rezillik, sınırlar ortadan kalkmalı”

“Yaşadıklarımız tam bir rezillik. Felaket bir kuyruk var ve saatlerdir bekliyoruz. İşlerimiz olduğu için sürekli geçiyoruz. Artık kapıların açılmasından ve federasyondan başka çaremiz yok. Bu şekilde maskaralıklarla çözüm bulmamız mümkün değildir. Sınırlar ortadan kalkmalıdır”.

Serkan Ballı: “Güneyde çalışıyorum, bu rezilliği her gün yaşıyorum. Yeni kapılar açılmalı”

“Ben güneyde çalışıyorum ve bu rezilliği her gün yaşıyorum. Bu arabaların 100’ünün 80’i güney plakalıdır. Gezme için ya da lüks ihtiyaçlar için gitmek ayrı, çalışmak için gitmek ayrı bir şey. Bu yüzden bence hiç değilse sadece çalışanlar için ayrı bir kapı ya da bölüm açılmalı. Aslında diğer kişiler için de Alayköy ya da Ledra Palace tarafında bir kapı daha açılabilir. Bu rezilliği ancak bu şekilde durdurabiliriz. Ancak o şekilde insanlar bölünür ve yoğunluk hafifler”.

Erim Tandoğdu: “Farklı kapılar açabilir ya da mevcut kapılara yeni sıralar ekleyebilirler”

“Yaklaşık 45 dakika sıra bekledik ama çok daha hızlı olması gerekiyordu. Özellikle güneyde sadece bir yer açıktı. Bu sıra insanların gelmesini zorlaştırmaz çünkü fiyatlar o kadar düşük ki insanlar yine de gelmeye devam ediyor ama Kıbrıslı Türkler için biraz zor bir durum. Biz acil bir durum için geçmiştik ve çok bekledik. Farklı kapılar açarak ya da mevcut kapılarda yeni sıralar açarak bu yoğunluğa bir çözüm getirebilirler”.