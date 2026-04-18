“Bu bir pazarlık konusu değil, çalışanların hakkıdır”

Recep DAL

YENİDÜZEN’e konuşan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Ortadoğu’da yaşanan savaş gerekçe gösterilerek UBP-YDP-DP Hükümeti tarafından “ekonomik tedbir” adı altında gündeme getirilen yasa girişiminin, çalışanların alım gücünü doğrudan zayıflattığını belirtti. Atan, bunun bir maaş artışı değil enflasyon karşısında bir denge unsuru olduğunu vurgulayarak, “bununla oynanması kabul edilemez” dedi.

Ekonomik sorunların sorumlusunun kamu çalışanları olmadığını ifade eden Atan, bütçedeki sıkıntıların mevcut yönetim anlayışından kaynaklandığını söyledi. Atan, “tasarruf” söylemlerine rağmen belirli kesimlere sağlanan teşviklerin adalet duygusunu zedelediğini dile getirdi.

Meclis önündeki eylemlerde yaşanan gerginliklerin sorumluluğunun UBP-YDP-DP Hükümeti’nde olduğuna işaret eden Atan, sendikaların diyalogdan yana olduğunu ancak hükümetin duyarsızlığının bu süreci tetiklediğini söyledi.

Hayat pahalılığının altı ayda bir verilmesi gerektiğini ve bunun pazarlık konusu değil çalışanların hakkı olduğunu belirten Atan, yasanın geri çekilmesini talep etti.

Medya kuruluşlarına yönelik son günlerde artan siber saldırılara da dikkat çeken Atan, “Özgür basın demokrasinin temelidir” dedi.

Atan, mevcut tablo karşısında erken seçim çağrısı yaparak mücadelenin süreceğini ifade etti.

“Hayat pahalılığıyla oynanması kabul edilemez”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, hayat pahalılığı uygulamasına yönelik tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, UBP-YDP-DP hükümetin yaklaşımını eleştirdi.

Atan, hayat pahalılığı artışlarının ertelenmesi ya da farklı periyotlara yayılması yönündeki önerilerin, çalışanların alım gücünü doğrudan etkilediğini belirterek, “Bu uygulama maaş artışı değil, enflasyon karşısında bir denge unsurudur. Bununla oynanması kabul edilemez” dedi.

“Sorunun kaynağı çalışanlar değil”

Ekonomik sıkıntıların sorumluluğunun kamu çalışanlarına yüklenemeyeceğini vurgulayan Atan, bütçedeki sorunların mevcut yönetim anlayışından kaynaklandığını belirtti. “Maliyede kaynak yoksa bu çalışanların değil, ülkeyi yönetenlerin sorunudur” diyen Atan, hükümetin tasarruf söylemleriyle uygulamaları arasında çelişki olduğunu ifade etti.

Atan, bir yandan tasarruf çağrısı yapılırken diğer yandan belirli kesimlere teşvikler verilmesini eleştirerek, bu durumun kamuoyunda adalet duygusunu zedelediğini söyledi.

“Eylemlerin sorumlusu hükümettir”

Sendikal eylemlere de değinen Atan, yaşanan gerginliklerin sorumluluğunun hükümete ait olduğunu dile getirdi. Polis ile eylemcilerin karşı karşıya gelmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Atan, “Biz diyalogdan yanayız ancak hükümetin duyarsızlığı bu noktaya gelinmesine neden oldu” dedi.

“Bu bir pazarlık konusu değil, çalışanların hakkıdır”

Hayat pahalılığı konusunda geri adım atılmasını beklediklerini belirten Atan, taleplerinin açık olduğunu söyledi. Atan, “Altı ayda bir hayat pahalılığı verilmelidir. Bu bir pazarlık konusu değil, çalışanların hakkıdır.” dedi.

Yasanın geri çekilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Atan, komite sürecinde de bu tutumlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Atan, ekonomik tedbirlerin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, yüksek gelir grupları, büyük işletmeler ve çeşitli sektörlerin de sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Pandemi döneminde kamu çalışanlarının fedakârlık yaptığını hatırlatan Atan, “Gerekirse yine katkı koyarız ancak bunun karşılığında güven ve adalet gerekir” dedi.

“Özgür basın demokrasinin temelidir”

Ülkede en büyük sorunlardan birinin güven eksikliği olduğunu ifade eden Atan, geçmişte hükümet-sendika diyaloglarıyla çözüm üretilebildiğini ancak bugün aynı zeminin bulunmadığını belirtti.

Sosyal medya ve basın üzerindeki baskılara da dikkat çeken Atan, eleştirel seslerin susturulmaya çalışıldığını vurguladı. “Özgür basın demokrasinin temelidir. Doğruyu söyleyenlerin engellenmesi kabul edilemez” dedi.

“Bu ülke hepimizin”

Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde erken seçim çağrısında bulunan Atan, “Ülke iyi yönetilmiyorsa bunun gereği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Atan, mücadelenin süreceğini belirterek, “Bu ülke hepimizin. Gelecek nesiller için doğru olanı savunmaya devam edeceğiz” dedi.