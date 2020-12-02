Bu bebeğin annesi 29 kendisi 27 yaşında

ABD'nin Tennessee eyaletinde, bilimsel bir yöntem olan embriyo dondurma ve nakletme sayesinde teknik olarak 27 yaşındaki bir bebek dünyaya geldi.

Molly Everette Gibson 1992'nin Kasım ayında dondurulan embriyodan doğdu.

1991'in Nisan aynıda doğan 29 yaşındaki anne Tina Gibson, kendisinden yalnızca 18 ay genç olan 27 yaşındaki Molly'nin doğumuyla ilgili "İnsanın aklı almıyor. Tabii, bizim için Molly hayatımıza giren küçük bir mucize" dedi.

Tennessee Üniversitesi'ne bağlı Preston Tıp Kütüphanesi'nden araştırmacılara göre Molly, şimdiye kadar hayat bulmuş en eski dondurulmuş embriyo olarak tarihe geçti.

Fakat bu mutlu gelişme Tina ve 36 yaşındaki eşi Benjamin'in ailesinde bir ilk değil.

Molly'den önce bu rekor, Kasım 2017'de 24 yıllık embriyodan dünyaya gelen kız kardeşi Emma Wren'e aitti.

İki kardeşin birlikte dondurulan embriyosu, Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'nde (NEDC) yaklaşık üç yıl arayla çözündürülmüş ve Tina'nın rahmine nakledilmişti.

Embriyo bağışı anonim yapıldığından çocukların biyolojik ebeveynlerinin kim olduğu bilinmiyor.

NEDC'deki laboratuvar direktörü Carol Sommerfelt ise "Yıllar önce dondurulmuş bir embriyonun tatlı bir bebeğe dönüştüğünü görmek benim için umut verici. Sürecin parçası olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Tina ve Benjamin, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışmış fakat Benjamin'in kısırlığa da neden olabilen kistik fibrozisten mustarip olduğunun anlaşılmasıyla, ebeveyn olabilmek için başka yollar denemeye karar vermişti.

10 yıldır evli çift önce evlat edinmeyi planlamıştı. Fakat 2017'nin başlarında, Tina'nın ebeveynleri kar amacı gütmeyen NEDC'yi televizyonda gördükten sonra çifte dondurulmuş embriyo nakli seçeneğini denemelerini tavsiye etti.

Fikre başta sıcak bakmadığını söyleyen Tina "Kulağa çılgınca geliyor, sağ olun ama kalsın, böyle bir şey istemiyoruz" dediğini fakat sonradan "fikri akıllarından çıkaramadıkları için" denemeye karar verdiklerini anlattı.

Bunun üzerine NEDC'yi ziyaret eden çift, 300'e yakın embriyo bağışçısının profilini inceleyerek karar verdi.