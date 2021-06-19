CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Antalya Diploması Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Egemenliğimiz tanınmadığı sürece Rumlarla resmi görüşmelere başlamayacağız” açıklamasına işaret etti, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un ise ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyeceğine ilişkin haberlere vurgu yaptı.

Tatar’ın hiçbir ihtimal olmadığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden tanınma beklediğinin de altını çizen Sorakın, “Sayın Tatar, bu anlayışla Kıbrıs Türk halkını 1950’lerin karanlık yıllarına taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Sorakın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Tatar, “Egemenliğimiz tanınmadığı sürece Rumlarla resmi görüşmelere başlamayacağız” diyor. Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyeceğinin haberleri dolaşıyor.

Sn Tatar’ın Cenevre Zirvesi’ndeki tutumu aynen devam ediyor. Sn Tatar hiçbir ihtimal olmadığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden tanınma bekliyor. Bile bile, ısrarla ve inatla görüşmelerin başlamaması için elinden gelen bütün çabaları gösteriyor. Fetihçi bir anlayış ve ayrılıkçı taksim politikası ile Kıbrıs Türk halkının dünyadan soyutlanacağını hiç hesaba katmıyor veya umursamıyor. En gerçekçi çözüm, BM parametreleri kapsamında iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde federal çözümdür. Kıbrıs Türk halkını uluslararası hukukla buluşturacak olan da budur.

Sn Tatar, bu anlayışla Kıbrıs Türk halkını 1950’lerin karanlık yıllarına taşıyacaksınız. Hazır dünya gerçeklerinden uzaklaşmışken milyonlarca lira harcama yapılarak yapılacak olan sarayınıza kapanın ve dört buçuk yılınızı zevküsefa içerisinde orada geçirin.