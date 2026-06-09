CTP Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Fransa ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan savunma anlaşmasının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada temaslarda bulunduğu ve Kıbrıs sorununa yönelik yeni girişimlerin şekillenmeye çalışıldığı bir dönemde hayata geçirilmesini eleştirdi.

Akansoy, söz konusu anlaşmanın bölgede gerilimi artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Akansoy, Kıbrıs sorunu ve dış politika alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, pazartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa arasında savunma alanında bir anlaşma imzalandığını söyledi.

Akansoy, Avrupa Birliği Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kıbrıslı Rum Savunma Bakanı ile Fransız mevkidaşı arasında imzalanan anlaşmanın, Fransız askeri personelinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki, Kıbrıslı Rum personelin ise Fransa’daki faaliyetlerine ilişkin yasal çerçeveyi düzenlediğini kaydetti.

Anlaşmanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Nikos Hristodulidis arasında Aralık ayında Paris’te imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından geldiğini belirten Akansoy, her iki tarafın da bu adımı ilişkilerin derinleştirilmesi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Akansoy, anlaşmayla birlikte Fransa’nın Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında fiilen askeri varlık bulunduracağını ve iki taraf arasında savunma ile güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirileceğini ifade ederek, bunun “ciddi ve tehlikeli bir konu” olduğunu belirtti.

“Bu anlaşmanın imzalanması oldukça talihsizdir”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada bulunduğu ve adanın silahsızlandırılması ile adil ve kalıcı bir barış için girişimlerde bulunduğu bir dönemde söz konusu anlaşmanın imzalanmasını eleştiren Akansoy, bunun “oldukça talihsiz, kabul edilemez ve şiddetle eleştirilmesi gereken bir adım” olduğunu söyledi.

“Gerilimi artırma potansiyeline sahip”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın silahlanmasına yönelik girişimlerinin istikrar sağlamadığını ifade eden Akansoy, Kıbrıs’ta çözüm bekleyen bir sorun bulunduğunu ve tarafların bu sorunun çözümüne yönelik çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Holguin’in yürüttüğü temasların şekillenmeye çalıştığı bir dönemde Fransa ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki bu iş birliği adımının bölgede gerilimi daha da artırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Akansoy, gelişmenin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Garantör olmayan bir devletin adada asker bulundurmasına karşı çıkmalıyız”

Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının da konuya ilişkin ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğini belirterek, adada garantör olmayan bir ülkenin askeri varlık bulundurmasına karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Kendi içlerinde görüş birliği sağlanmasının önemine dikkat çeken Akansoy, “Eğer görüş birlikteliği sağlanırsa gerek BM nezdinde atılacak adımlar, gerek AB nezdinde atılacak adımlar, gerekse Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Türkiye nezdinde yapılacak girişimlerle bir üçüncü devletin, garantör olmayan bir devletin gelip de bu topraklarda asker bulundurmasına şiddetle karşı çıkmamız gerekir” dedi.