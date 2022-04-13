“BTHK Başkanlık süresinin uzatılması, 60GHz frekansının önünü mü açtı?”

Tel-Sen, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’ndaki yöneticilerin görev sürelerinin uzatılmasını öngören yasa çalışmasını gündeme getirdi, özerk bir kurumu bu şekilde yıpratacak uygulamanın hayata geçmemesi gerektiğini söyledi.

Sendika Başkanı Tamay Soysan, uzun süredir 60 GHz frekansı tartışıldığını hatırlattı, “BTHK Başkanlık süresinin uzatılmasının 60GHz frekansının önünü mü açtı?” sorusunu sorarak, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da uyaran Soysan, ülkede fiber alt yapı sorunu olmadığını söyledi, “Ülkede mevcut fiber altyapısını devletin elinden ‘kapma’ veya başka bir fiber altyapısı oluşturma arzusu vardır” dedi.

Açıklama şöyle: Son günlerde yapılan açıklamalar ve yapılmaya çalışılan uygulamalar haberleşme sektöründe örgütlü sendika olarak bizleri tedirgin etmekte ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’nı uyarma ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu Ülkede Fiber Altyapı Sorunu Yoktur…

Sn. Bakan öncelikle bilmelidir ki bu ülkede fiber altyapı sorunu yoktur. Mevcut fiber altyapısını devletin elinden ‘kapma’ veya başka bir fiber altyapısı oluşturma arzusu vardır.

Ülkemiz gibi küçük ölçekli ülkelerde haberleşme iletişim altyapıları tektir ve devletin elindedir. Diğer türlüsü denenmiş ülkeler vardır ancak yaptıkları yanlıştan pişmanlık duymaktadırlar. En yakın örneklerden birisi de Türkiye’dir.

‘Güvende Kal’ ve ‘Online Eğitim’ Uygulamalarından Telekomünikasyon Dairesi de Gurur Duymaktadır.…

Pandemi dönemi uygulamaya konulan ‘Online Eğitim’ programlarının ve KKTurkcell ile Sağlık Bakanlığı anlaşmalı ‘Güvende Kal’ dijital dönüşüm projesinden Telekomünikasyon Dairesi olarak bizlerde gurur duymaktayız. İstisnai durumlar dışında yüzde yüze yakın hizmet kalitesine ulaşılan bu projeler Telekomünikasyon Dairesinin bu ülkeye vermekte olduğu altyapı hizmetleri ile sağlanmıştır. Bu durumu inkar ederek Bakanlık Bakanlık gezip sadece kendi imkanları ile ‘Güvende Kal’ ı uyguladık başardık algısı yaratmaya çalışan mobil operatör şirketinin davranışını da komik bulduğumuzu belirtmekte fayda görüyoruz.

Fiber Altyapısı Kırmızı Çizgidir. Dokundurtmayız…

Bu ülkenin fiber altyapısı kırmızı çizgidir. Fiber altyapı noksansız ve tektir sahibi de devlettir. Toplumsal varlıkların peşkeş çekilmesine karşı olan sendikamız verdiği mücadele sonucunda fiber altyapısını ulusal politika kapsamına dahil ettirmiştir. Bundan taviz vermek mümkün değildir. Bir kez daha belirtmek gerekirse bilinmesini isteriz ki Fiber Altyapısı bu devletin, bu toplumun, bizlerin kırmızı çizgisidir dokundurtmayız. Bu doğrultuda yasal haklarımızı kullanarak her türlü eylem ve süresiz grev de dahil grev yapmaktan kaçınmadık bundan sonra da kaçınmayacağız.

4G,4.5G,5G Yapmak İsteyenler Buyursunlar Yapsınlar…

Bu ülkede 4G,4.5G,5G yapmak isteyenler fiber altyapısı hayata geçmelidir diyerek yarattıkları abuk sabuk durumdan vazgeçmeli yapmaya niyetleri varsa bir an evvel yapmalıdırlar.

Bu ülkenin fiber altyapısı yeterlidir. Yetersiz olduğu yerler iddiası varsa bunun tamamlanmasının yolu da bellidir. Otururuz hep birlikte tamamlarız ve birileri de bunun üzerinden ticaretini yaparlar.

Ancak ben fiber altyapıya da sahip olayım kurnazlığıyla mevcut altyapıyı işe yaramaz gösterip sahiplenmeye ve/veya alternatif altyapı yaratmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu mümkün olmayacaktır.

BTHK Başkanlık Süresi 60 GHz Frekansının Önünü mü Açtı…

Uzun süredir 60 GHz frekansı tartışılırken ve BTHK Başkanlığı bu konuda temkinli olduğunu belirtirken bir anda Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’nın basına da yansıyan talimat verdim BTHK gerekeni yapacak demesiyle frekansının önünün açılması, ardından da BTHK Başkanlık süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yasal değişiklik önergesi sunulması akla BTHK Başkanlık süresinin uzatılmasının 60GHz frekansının önünü mü açtı?, sorusunu getirmektedir.

Yasa Önergesi Derhal Geri Çekilmeli…

Özerk bir kurumun bu şekilde yıpratılacak bir uygulamaya, ne içinde yönetici olanların, ne bundan yarar sağlamaya çalışan firma yetkililerinin, ne de siyasiler ve Ulaştırma Bakanı’nın böyle bir gaflet içinde olmayacaklarına inanıyor, böyle bir yasa önergesinin gündemden kalkması gerektiğini düşünüyoruz.

60 GHz Frekans Uygulaması Kısa Süreli ve Uygulaması Bir Tüzükle Olmalı…

60 GHz Frekans Bandına geçiş Bakanlığın da belirttiği gibi kısa süreli olmalı ayrıca bir tüzükle denetim ve uygulanması bir tüzüğe tabi tutulmalıdır.

Her isteyenin her istediği yere bir anten dikerek bunu yapması sağlıklı olmayacaktır. Bu antenlerin bağlantıları 60 GHz frekansının amacına uygun olabilmesi için fiber altyapıdan kaçınılmamalıdır.

Telekomünikasyon Dairesi Fiber Ücretlerini Düzenlemeli ve Ucuzlatmalıdır…

Fiber Altyapısını kullanmaya yönlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Telekomünikasyon Dairesi bütün özverisini bu yöne kullanmalı öncelikle fiber ücretlerinde yeniden düzenleme yaparak fiber ücretlerini ucuzlatmalıdır.

Telekomünikasyon Dairesi ADSL VDSL ve Wıreless İnternet Satışı Yapmalıdır

2016 yılında kendi ADSL ve VDSL ini kendisi satmak amacıyla BTHK dan izin alan Telekomünikasyon Dairesi derhal buna başlamalı hatta Bakanlığın aldığı kararla 60 GHz frekans bandına geçiş olacaksa wireless interneti de satmalıdır.

32 İnternet sağlayıcı firmanın olduğu bir alanda Dairenin ADSL ve VDSL inin satışının istenilen düzeyde olmaması ve bize göre daha kötü kalitede internetlerin dairenin internetine tercih edilmesi bir yönetim başarısızlığıdır. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir.”