Brüksel'de görüşmeler yapan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden AB’ye "Kıbrıs" çağrısı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs bünyesindeki heyet, Avrupa Komisyonu’nun davetiyle Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, heyetin Brüksel'deki temaslarında muhataplarına ilettiği görüşlere yer verildi.

Açıklamaya göre, görüşmelerde Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerde uzun süredir devam eden çıkmazın aşılması gerektiğine dikkat çeken heyet, Avrupa Birliği'ne süreçte aktif rol alma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarına, özellikle de müzakerelerde bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların korunmasına yönelik girişimlerine, Avrupa Birliği’nin (AB) destek vermesinin önemine de işaret eden heyet, üzerinde uzlaşılan konuların yeniden müzakereye açılmaması gerektiğini, bu durumun, barış sürecinde bugüne kadar elde edilen kazanımları zayıflatacak bir “kısır döngüye” yol açabileceğini savundu.

AB’nin, BM sürecinin başarıya ulaşması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunabilecek siyasi ve ekonomik araçlara sahip olduğunu ifade eden heyet, Türkiye’nin BM öncülüğündeki Kıbrıs sürecini destekleyen yapıcı adımlarının, AB-Türkiye iş birliğinin uygun alanlarında karşılıklı ilerlemeyi kolaylaştıracağı bir de strateji önerdi.

“Kıbrıs’ın AB’ye Katılım Antlaşması’na ek 10 numaralı protokolü, birliğin dayandığı temel ilkelere uygun olmak kaydıyla kapsamlı bir çözümün koşullarına uyum sağlama konusunda AB’nin hazır olduğunu ortaya koydu.” görüşünü dile getiren heyet, federal bir çözümün AB müktesebatıyla uyumluluğuna ilişkin kamuoyundaki belirsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Komisyonu’nu, bu taahhüdü yeniden teyit etmeye çağırdı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs heyeti ayrıca, Doğu Akdeniz’de artan askerîleşme ve Kıbrıs’ın giderek birbiriyle rekabet eden bölgesel savunma yapılanmalarına dâhil olma tehlikesi konusunda kaygılarını dile getirerek, Avrupa Komisyonu’nun geçiş dönemi maliyetlerini, finansman ihtiyaçlarını ve yeniden birleşmenin ekonomik boyutlarına ilişkin güncellenmiş ve bağımsız bir değerlendirme başlatmasını da önerdi.

İki toplum arasındaki pratik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten heyet, iki toplumlu eğitim programı IMAGINE gibi programların yeniden hayata geçirilmesi için AB’nin destek vermesini de talep etti.

Heyet, yeni geçiş noktalarının açılması gibi güven artırıcı önlemlerin kapsamlı müzakerelerin yerini tutamayacağını; ancak bunların sürekli geciktirilmesinin güveni ve müzakerelerin yeniden başlaması olasılığını zayıflattığını da belirtti.