Brezilya'da Çin aşısı yine kriz çıkardı: 'Onay için yeterli veri yok'

Türkiye'nin de kullanmaya hazırlandığı Çin menşeli Coronavirüsü aşısı CoronaVac'ın denemelerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Brezilya'da aşıya dair tartışma dinmiyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu aşıya karşı olduğu bilinirken, ülkenin ilaç düzenleyici kurumu olan Anvisa "Acil kullanım başvurusunda onay için yeterli veri yok" açıklaması yaptı.

Çin firması Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının Brezilya'daki denemelerini, São Paulo eyaletinin sağlık kurumu olan Butantan Enstitüsü yürüttü. Ensitütü'den geçtiğimiz perşembe günü yapılan açıklamada aşının Faz-3 denemelerinde 'yüzde 78 oranında koruma sağladığı belirtildi ve Anvisa'ya acil kullanım onayı için başvuru yapıldı.

'Yaş, cinsiyet ve komorbidite verileri eksik'

Ancak Anvisa'dan yapılan son açıklamada, onay öncesi analiz için gerekli bilgilerin bazılarının eksik olduğu belirtildi. Anvisa, Butantan'ın başvurusunda aşının denemelerine katılanlar yaş, cinsiyet veya komorbidite bilgilerinin verilmediğini duyurdu. Açıklamaya göre, başvuruda Faz-3 denemelerinde elde edilen immunojenesite (bağışıklık sağlayıcılık) ve gönüllü sayısına dair bazı ayrıntılar da eksik bulundu. Anvisa Butantan'dan, bu ayrıntıları da kendilerine vermesini talep etti. Anvisa, İngiliz firması AstraZeneca'nı aşısı için yapılan acil kullanım başvurusunun ise eksiksiz olduğunu duyurdu.

Brezilya'da siyasi krize yol açan aşı

Sinovac aşısı Brezilya'da siyasi bir krize dönüşmüş durumda. Aşının ülkedeki kullanımını savunan ve denemeler için Sinovac ile anlaşma yapan São Paulo Valisi João Doria'nın, 2022 seçimlerinde Bolsonaro'ya rakip çıkması bekleniyor. Çin karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Bolsonaro ise bu aşıya açıkça karşı. Ülkenin merkezi ilaç düzenleyici kurumu olan Anvisa da, Bolsonaro tarafından yapılan siyasi atamalarla merkezi hükümetin politikalarını destekler hale gelmekle suçlanıyor.

Öte yandan, São Paulo eyaletinin yetkilileri Sinovac aşısının Faz-3 sonuçlarını 23 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklamış ancak şirketin talebi üzerine bu tarihte ayrıntılı veri paylaşılmamıştı. Türkiye ise ülke içinde 18-59 yaş arasındaki gönüllüler ile denemelerde aşının yüzde 91.2 oranında başarılı olduğunu duyurmuştu. Butantan Enstitüsü ise perşembe günü, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 oranında başarı sağlandığını duyurmuştu.