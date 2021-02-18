Brezilya: Çin aşısı Coronavac İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili

Türkiye ve Kıbrıs'ın kuzeyinde de kullanılan Çin menşeli korona virüsü aşısı Coronavac'ın, Çin'de yapılan deneylerde İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğu belirtildi. Açıklama Brezilya'dan geldi. Aşının varyantlar karşısındaki etkisine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Türkiye'nin de kullandığı Çin menşeli korona virüsü aşısı Coronavac'ın, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğu belirtildi. Aşıyı üreten Çin firması Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Çin'de yapılan laboratuvar testlerinde aşının iki mutasyona karşı da etkili çıktığını açıkladı.

Butantan Enstitüsü'nün yöneticisi Dimas Covas, "Bu aşıyı Çin'de, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik; iyi sonuçlar aldık" dedi. Covas, yapılan testlerde aşının bu varyantlar karşısında ne kadar etkili çıktığına ilişkin ayrıntı vermedi.

BREZİLYA VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?

Basın toplantısında konuşan Covas, aşının Brezilya'nın Manaus bölgesinde ortaya çıkan varyantı üzerindeki etkisinin de Butantan Enstitüsü'nde test edilmekte olduğunu söyledi. Brezilyalı yetkili, "Sonuçları yakında alacağız ve başarılı olacağı konusunda iyimseriz" dedi.

Virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı çivili proteini üzerinde meydana gelen ve daha bulaşıcı hale gelen Güney Afrika mutasyonu, önceki virüs baz alınarak geliştirilen aşıların etkisi hakkında endişe yaratmıştı. AstraZenaca aşısının bu varyant karşısında çok sınırlı bir etkiye sahip olduğu, Pfizer/BioNTech aşısının da Güney Afrika varyantına karşı ürettiği antikor miktarının üçte iki oranında azaldığı açıklanmıştı. Ancak bu iki aşının da ağır hastalık ve ölümden korumaya devam ettiği belirtilmişti.