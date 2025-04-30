Bostancı geçiş noktasında bitki ilacı ve tohumlara el kondu

Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük Dairesi çalışanlarının 25 Nisan’da “Astromerit-Zodya” (Bostancı) geçiş noktasında bir araçta yaptıkları kontrolde içinde 3 litre bitki ilacı bulunan yedi paket ile ekime hazır tohumların bulunduğu 10 kiloluk bir pakete el koyduğu belirtildi.

Söz konusu ürünlerin geçişinin Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca yasak olduğunu yazan Alithia gazetesi, ürünlere imha edilmek üzere el konduğunu, meselenin de mahkeme dışında çözüldüğünü ekledi.