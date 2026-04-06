Düzova’da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini çakıyla yaraladı. Zanlı M.R.Y. “yaralama” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 05.04.2026 tarihinde saat 13.30 raddelerinde zanlının Düzova’daki adresinde, ikametgahının mutfak kısmında alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, kasten ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 7 cm, toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı sırada elinin işaret parmağına ve sağ el bileğine kesi açılmasına sebebiyet verip yaraladığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, evinde yapılan aramada çakının bulunarak emare alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bir yurttaş olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 650 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve şartları yerine getirememesi halinde 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.