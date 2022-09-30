Boş bir ağıl içerisinde ölü olarak bulundu

Yeşilköy sakinlerinden 56 yaşındaki Seyithan Yılmaz dün akşam hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Seyithan Yılmaz'ın dün akşam 21.30 sıralarında Yeşilköy'ün güney kısmında bulunan boş bir hayvan ağılında ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.