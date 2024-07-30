Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşama veda etti

Karaoğlanoğlu Halk Plajı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Mikheil Arutiunyan yaşama veda etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 28 yaşındaki gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.