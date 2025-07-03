Boğulma tehlikesi geçirdi: 83 yaşında hayatını kaybetti

Mağusa’da Palm Beach Bölgesinde bulunan Belediye Plajında deniz içerisinde yüzmekte olan Mağusa’da yaşayan Hasan BAŞOR (E-83) boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahsa olay yerinde bulunan şahıslar tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam ediyor.