Boğazköy’de silahla yaralama

Boğazköy’de dün 05.30 sıralarında M.B. (E-22), aralarında çıkan tartışma sonucu Berk Bingöl’e kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

Polis Basın Bülteni’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sol kalçasından vurularak yaralanan Berk Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

M.B’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kanunsuz avlanma…

Dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; Ü.G’nin (E-32) sürekli ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti yakınlarında, tasarrufunda bulunan ithali yasak GKRY menşeli 9 adet av tüfeği fişeği ile kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.

Kumyalı’da hırsızlık

Kumyalı’da geçen ay Ali Metin’e ait taş ocağından jeneratör çalındığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.D.(E-30) ve S.B.K’nin (E-24) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaleburnu’nda yangın

Dün 18.00 sıralarında, Kaleburnu köyünün yaklaşık 3-4 km güney doğusunda, Drahona mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ve 1 adet yabani zeytin ile Hüseyin Boylu’ya ait 65 adet rulo balya yandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade etti.