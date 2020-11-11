Boğazına bıçak dayayıp kaçırdı

Girne’de meydana gelen ‘zorla adam kaçırma’ suçu başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklanan

A.K., mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı A.K.’nin 08 Kasım tarihinde Arapköy'de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma”, “Çalmak Niyeti ile Tehditle Mal İsteme”, “Kanunsuz Bıçak Tasarrufu”, “Korkutmak Maksadı ile Bıçak Taşıma” ve “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Kardeşler, Arapköy’de Chelsey Villaları isimli site içerinde zanlının, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile korkutmak maksadı ile taşıdığı bıçağı yine aynı yerde sakin ve komşusu olan Vsevolod Kasatkın’in boğazına dayayıp evine zorla götürdükten sonra, "Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa hepinizi öldürürüm, senide, bebeğini de, eşini de öldürürüm” sözlerini söyleyip çalmak niyeti ile tehditle para temin etmek suçunu işlediğini aktardı.

Kardeşler, zanlının 9 Kasım tarihinde Chelsey Villaları içerisinde tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada müştekinin tarif etmiş olduğu bıçağın bulunarak emare alındığını açıkladı. Kardeşler, muhaceret kontrolünde ise zanlının adaya 04.12.2019 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 19.12.2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kardeşler, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, Chelsey Villalarının içerisinde kontrol edilmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve zanlının ikametgâhında arama yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.