‘Boğazına bıçak dayadılar, para istediler ve tehdit ettiler’

Arapköy'de 8 Kasım Pazar akşamı Vsevolod Kasatkin'in boğazına bıçak dayayıp zorla başka eve götürdükleri, para isteyip ölümle ve ölümle tehdit ettikleri gerekçesi ile 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 8 Kasım Pazar akşamı Arapköy'de saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda 38 yaşındaki V.S. ve 33 yaşındaki A.K., Vsevolod Kasatkin'i korkutmak amacıyla üzerinde bulunan bıçağı boğazına dayayarak, başka bir eve götürdüler. Olayın devamında kendilerine istedikleri parayı vermemesi halinde öldürmekle tehdit ettikleri de belirtilen Söz konusu kişiler, tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.