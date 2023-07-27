Boğaziçi’nde “kaçak tosun” soruşturması

Boğaziçi’ndeki bir ağılda yapılan kontrolde, toplamda 4 tosunun kulak numaralarının aynı olduğu tespit edildi, D.S. isimli şahıs, “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” ve “Yasa Dışı Yollardan Mal İthal Etmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Salı günü, 30 yaşındaki D.S. isimli şahıstan satın alınarak Cihangir’de faaliyet gösteren bir mezbahaya getirilen iki adet tosunun kulak numarasının aynı olduğunun tespit edilmesi üzerine patlak verdi.

Polis, Veteriner, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından D.S.’ye ait Boğaziçi’ndeki ağılda yapılan kontrolde, ağıl içerisinde bulunan başka iki tosunun da kulak numaralarının 2019 yılındaki ineklere ait olduğu tespit edildi.

Polis, söz konusu şahsın tutuklandığını, 4 tosunun ise emare olarak alındığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.