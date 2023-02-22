BM Barış Gücü ikinci tır yardım malzemesinin Türkiye için yola çıktığını bildirdi

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), Türkiye’deki deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk tarafının yardım çabalarına destek için toplanan ve 130 koliden oluşan yardım malzemelerini taşıyan ikinci tırın, yola çıktığını bildirdi.

BM Barış Gücü'nün resmi Twitter sayfasından yayımlanan açıklamada, Ledra Palas geçiş noktasında her gün saat 10.00 ile 18.00 arası bağışların kabul edildiği de belirtildi.