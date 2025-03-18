“Bizi kapsamlı çözüme götürebilecek yol halen tıkalı”

Kıbrıslı Türk eski müzakereci Özdil Nami, Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesini değerlendirdi, ortada büyük bir başarı hikâyesinin olmadığını söyledi.

Zirvenin tamamlandığı sırada Kanal Sim’de yayınlanan ‘Haber Toplantısı’ programının konuğu olan Nami, “Bizi kapsamlı çözüme götürecek olan yol halen tıkalıdır. Önüne kocaman bir duvar örüldü. İki liderde de bu duvarı yıkacak cesaret ve niyet yok” dedi.

Zirvede varılan mutabakatların sahada gerçekliği tutamayacağını anlatan Özdil Nami, “’Güven Artırıcı Önlemler’ değdiğimiz önlemler, kapsamlı çözüme doğru giden yolda birlikte çalışılırsa, onu besleyen adımlardır. Ortak bir vizyon yoksa bunların hayata geçmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Türk liderliğinin yola en baştan yanlış bir şekilde çıktığının altını çizen Özdil Nami, “Kapsamlı çözümü konuşmuyoruz, bizi oraya götürebilecek bir kurguyu da tartışmıyoruz. Yani olmayacak duaya amin dedirtmek için oraya gittik” şeklinde görüş bildirdi.

BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında “olumlu bir hava” yaratılmaya çalışıldığını da eleştiren eski Müzakereci Nami, “Toplantıda Kıbrıslı Rumları baskı altına alacak hiçbir şey çıkmadı. Kıbrıslı Rumları baskı altına almadan, Kıbrıslı Türkleri dünyada hak ettikleri yere kavuşturmak mümkün değil. Bizim mutlaka Kıbrıslı Rumları baskı altına alıp, Bir çözüme mecbur etmemiz lazım ve dünyaya bağlanmamız ve hukukun içine girmemiz lazım. Bizim mutlaka çözümü zorlayan taraf olmamız lazım” görüşünü bildirdi.

Cenevre zirvesinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğini de aktaran Özdil Nami, “Türkiye istediği her kelimeyi genel sekreterin ağzından aldı. Türkiye şu anda zaman kazanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Özdil Nami, Kıbrıs görüşmelerinin resmi olarak son gerçekleştiği 2017 Crans Montana zirvesinde Kıbrıslı Türk eski lider Mustafa Akıncı’nın müzakereci görevini yürütmüştü.