“Bizden veya sizden bir şey olmaz’ diyenlere cevap…”

Türkiye’deki depremin ardından ülkede ‘yardım seferberliği’ ile doğan dayanışmayı işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Öz güvenimizi asla kaybetmememiz gerektiğinin en açık göstergesi” dedi.

Ülke olarak oldukça büyük bir acı ve sarılamayacak yaralar içinde olduğumuzu kaydeden Erhürman, “hani bize ‘sizden bir şey olmaz’ ya da ‘bizden bir şey olmaz’ diyenler var ya! Onlara en net cevap, öz güvenimizi asla kaybetmememiz gerektiğinin en açık göstergesi oldu...” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Acımız büyük. Yaralarımı sarmamız asla mümkün değil!

Ama deprem felaketinin ilk gününden itibaren halkımızın sergilediği dayanışma; Türkiye'ye yardıma koşan arama kurtarma ekiplerimizin, hekimlerimizin ve tüm insanlarımızın orada ortaya koydukları çaba; burada belediyelerimizin, kamu kurumlarının, tek tek her bir insanımızın küçücük de olsa bir katkı koyabilmek için elinden gelen her türlü katkıyı yapması...

Bu acıyla gurur kelimesi yan yana gelmez belki. Ama hani bize "sizden bir şey olmaz" ya da "bizden bir şey olmaz" diyenler var ya! Bunlar, kayıplarımızın acısını zerrece azaltmasa da, onlara en net cevap, öz güvenimizi asla kaybetmememiz gerektiğinin en açık göstergesi oldu...”