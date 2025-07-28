"Biz bu ülkede istikrar istiyoruz"

Serap ŞAHİN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin “öldüğünü” belirterek Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazını kıldı.

Saat 9:00’da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği önünde toplanan üretici tabutla birlikte Tarım Bakanlığı önüne yürüdü, basına açıklama yaptı. Üreticilerin eylemine Belediye Emekçileri Sendikası (BES) , ELSEN, HÜR-İŞ ve Elye Üreticiler Komitesi de destek verdi.

Eylemde, üretimin sürdürülebilir ve planlı bir şekilde yapılabilmesi için mücadele verildiği, ancak bu çabalara rağmen üreticilerin batma aşamasına geldiği belirtildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Üreticisine sahip çıkmayan bir hükümet bizimle birlikte yaşayamaz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Tarım Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, üreticilerin yok oluş noktasına geldiğini söyledi. “Üretimin sürdürülebilir ve planlı yapmak için mücadele edeceğiz dedik. Biz batma aşamasına geldik, bir adım yol kat etmedik. Demek ki bu sığ zihniyetler devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bilinçli üretim yapmak istediklerini anlatan Onalt, “Bizi denetleyin dedik, kendi kendimizi denetledik. Tarihinde ilk defa Hayvancılar Birliği kendi kendini denetledi.” dedi. Üretimi nasıl şekillendireceklerini birlikte belirlemeleri gerektiğine işaret eden Onalt, “Üreticisine sahip çıkmayan bir hükümet bizimle birlikte yaşayamaz.” diye konuştu.

Devletin topladığı vergilerden biriktirdiği paraların tüccarlara peşkeş çekilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Onalt, “Bu topraklar bizim gayemizken, sizin gayeniz nedir? Bizi bu tabutla gömemezler. Üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Üretici biterse toplum da bitecek.” diyen Onalt, eylemin sembolik olduğunu ve üretime devam edeceklerini söyledi:”

Elye Üreticiler Komitesi'nden Mehmet Bicen:

“Bu koltuğun hakkını veremeyen gider”

Elye Üreticiler Komitesi’nden Mehmet Bicen, üreticilerin Tarım Bakanlığı önündeki eylemine tam destek verdiklerini belirtti. Tarım Bakanlığı’nın görevini yerine getiremediğini savunan Bicen, bakanlık koltuğunun hakkını veremeyenlerin, o koltuğa oturtan üreticiler tarafından oradan alınacağını ifade etti.

Tarımda “çağ atladık” şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve bu tür söylemlerle kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığını belirten Bicen, sahadaki durumun çok farklı olduğunu vurguladı. Üreticiler olarak ülkede istikrar istediklerini dile getiren Bicen, tarımda planlama yapılmadığını ve bunun sonucunda sebze üreticilerinin de battığını söyledi.



ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Elektrik fiyatlarının sorumlusu AKSA’dır”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ELSEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, üreticilerin gerçekleştirdiği eyleme destek vererek, hükümetin acizliği nedeniyle bir kez daha alanlarda olduklarını söyledi.

Üreticinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin elektrik olduğunu vurgulayan Tuğcu, elektrik fiyatlarının yüksek olmasının temel sebebinin AKSA olduğunu belirtti. Bu sorunun çözümünün Kalecik 3 sözleşmesinin iptaliyle mümkün olacağını ifade eden Tuğcu, üreticilerin gerçekleştireceği her türlü eylemde yanlarında olacaklarını dile getirdi.





HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Hükümet üreteni çoğaltacağına, tüketmeye çalışıyor”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasında yüksek enflasyonun en önemli nedenlerinden birinin üretimin desteklenmemesi olduğunu söyledi. Hükümetin, üretim yapan insanları artırmak yerine tüketimi teşvik ettiğini belirten Serdaroğlu, dünyada tüm devletlerin üreticiyi teşvikle desteklediğini vurguladı.

Serdaroğlu, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Bu hükümet rant üzerine kurulmuştur”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, üreticilerin eylemine destek vererek hükümete sert eleştiriler yöneltti. Tarım Bakanı’nın Başbakanın “çantacılığını” yaptığını söyleyen Yalınkaya, hükümet çevresinde büyük rantlar döndüğünü ve mevcut yapının rant üzerine kurulduğunu ifade etti.

“Koltukları işgal edenlerin” görevlerini yerine getirmediğini belirten Yalınkaya, üreticiye sahip çıkılmadığını vurgulayarak, sendika olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.