CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, deprem felaketi nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinde bayrakların yarıya indirildiğine, Yunanistan’ın ilk günden itibaren yardıma koştuğuna ve daha birçok ülkenin katkılarına işaret etti, “Biz birlikte, acı içindeki insanlığız” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Güney Kıbrıs'ta bayrakların yarıya indirilmesi, deprem bölgelerine yardım kararı; Yunanistan'ın depremin ilk günlerinden itibaren yardıma koşması, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın deprem bölgesini ziyareti... Ve daha pek çok ülkenin katkıları...

Teşekkür ederiz... Biz birlikte, acı içindeki insanlığız...”