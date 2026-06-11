Biyologlar Derneği fotoğraf yarışması ödül gecesi yapıldı
Biyologlar Derneği tarafından Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Çevre Eğitim Merkezinde düzenlendi. Gecede yarışmaya sunulan fotoğrafların yer aldığı eserler de sergilendi.
Biyologlar Derneği tarafından Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Çevre Eğitim Merkezinde düzenlendi. Gecede yarışmaya sunulan fotoğrafların yer aldığı eserler de sergilendi.
Biyolojik Çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla "Küçük Ada Büyük Miras" ismiyle düzenlenen sergide dereceye giren fotoğrafçılar ve fotoğraflar şöyle:
"Birinci Dağdoğan Sadrazam, eser "Av ve Avcı"; ikinci Mehmet Gökyiğit, eser "Flamingolar"; üçüncü Tevfik Ulual, eser "Beslenme Saati"
Jüri özel ödülünü "Flamingo Dansı " eseriyle Mehmet Ali Karahasan, BİODER Özel ödülünü ise ""Gardiyan" eseriyle Kaan Yılmaz aldı.
Biyologlar Derneğinden verilen bilgiye göre, 100'ün üzerinde fotoğraf sunulan yarışmada değerlendirme Atila Karaderi, Hasan Bağlar ve Niyazi Türkseven'den oluşan jüri tarafından yapıdlı.
Açıklamada, organizasyon sürecine verdiği destekten dolayı Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'na teşekkür edildi.