Bisiklet hırsızlığıyla ilgili bir tutuklu

Mağusa’da 17-19 Nisan tarihleri arasında meydana gelen bisiklet hırsızlığı meselesiyle ilgili 19 yaşındaki N.T. tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nden yapılan açıklamada; Mağusa'da, Ahmed Lotfi Abdu Ben GHULA'ya ait bir apartmanın önünde durmakta olan bisikletin çalındığı, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki N.T’nin tutuklandığı, çalınan bisikletin ise zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı ifade edildi.

Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.