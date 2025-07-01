Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı destekleme, ‘ortaklaşma’ kararı aldı.

Pazartesi akşamı açıklanan kararın ardından Salı günü, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nde, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile görüştü.

Görüşmenin ardından her iki isim de, birlikte çektirdikleri bir fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarından paylaşarak “Birlikte yürüyeceğiz” mesajı verdi.

Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasının devamında, “Tufan Başkanla bugün TDP'de bir araya geldik. Yürüyeceğimiz yoldaki çakıl taşlarını da büyük kayaları da, tüm kadrolarımızla hep birlikte kaldıracağımıza bir kez daha emin olduk” dedi.

Çeler, “Anladık ki; başka yolu yok; birlikte yürünecek bu yol!” ifadelerini kullandı.