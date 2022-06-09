Fransız sanatçı JR 2’nin, Inside Out (Tersyüz) Projesini’nin Kıbrıs ayağı "Barış ve bağlantı hayali kuranlar" adı altında 11 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa’da topluluk eylemi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa’nın hem güneyi hem de kuzeyini kapsayan eylemde sokaklara yapıştırma etkinliği düzenlenecek. Eylem, "Kıbrıs'taki çatışma anlatılarına ve yabancı düşmanlığına meydan okumak ve daha parlak bir gelecek için barış ve bağlantı mesajı vermek" isteyen herkese açık olduğu bildirildi. Etkinlik, güneyde saat Saat: 16.30- 19.00 Lidinis Sokak’ta , 18.30 - 21.00 arasında ise kuzeyde Agah Efendi sokak’ta yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

'INSIDE OUT' PROJESİ HAKKINDA.

Fransız sanatçı JR 2 Mart 2011 'de TED Ödülünü almasının ardından ilk TED Konuşmasında Inside Out (Tersyüz) Projesini başlattı. Kendi sanatsal çalışmalarını ilham kaynağı olarak kullanan bu katılımcı platform bireylerin ve toplulukların kamusal alanlarda büyük ölçekli siyah beyaz portreler sergileyerek düşündüklerini yansıtmalarına yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar "eylemleri" aracılığıyla işbirlikleri ve tartışmaların başlamasını sağladılar.

Son on yılda, 138 ülkeye yayılmış 400.000'den fazla kişi Inside Out (Tersyüz) Projesi’ne katıldı. Proje, yaratılan 2.000'den fazla eylem ile tüm kıtalara ulaştı. Eylemler bir dizi konuya odaklanıyordu: Çeşitlilik, topluluk, feminizm, ırkçılık, iklim değişikliği, eğitim, çocuk hakları ve sanat bunlardan sadece birkaçı. Posterler, halkın görebileceği açık alanlarda sergileniyor. Bu Grup Eylemi enstalasyonları belgelenmiştir ve online olarak paylaşılmaktadır. Birlikte dünyayı tersyüz edebiliriz!

*Önceki eylemler New York, Paris, Londra gibi ikonik yerlerde gerçekleştirilmiştir.

KIBRIS'TAKİ EYLEM 'BARIŞ VE BAĞLANTI HAYALİ KURANLAR'

11 Haziran'da "Barış ve bağlantı hayali kuranlar" adlı Kıbrıs Grubu Eylemi, sizi bölünmüş başkent Lefkoşa'nın sokaklarında bir yapıştırma etkinliği için onlara katılmaya davet ediyor. Bizimle yapıştırma ve fotoğraflananların hikayelerinden bazılarını dinleme, enstalasyon sürecine katılma ve yeni bağlantılar kurma şansınız olacak! Topluluk eylemimiz, Kıbrıs'taki çatışma anlatılarına ve yabancı düşmanlığına meydan okumak ve daha parlak bir gelecek için barış ve bağlantı mesajı vermek isteyen, dikenli tellerin ayırdığı bu yüzleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çatışma anlatılarının tersyüz edilmesini ve bir kenara bırakılmasını istiyoruz. Tersyüz edince ortaya çıkanın barış dolu olmasını istiyoruz.

Yer: Lidinis Sokak, yeni Lefkoşa belediyesi arkası / ve Swimming Birds arkası (Lefkoşa'nın güneyinde) ve Agah Efendi Sokak no:8'de, David's People önü (Lefkoşa'nın kuzeyinde)



Tarih: 11 Haziran 2022

Saat: 16.30- 19.00 Lidinis sokak / 18.30 - 21.00 Agah Efendi sokak

Herkes davetlidir! Sokaklarda görüşmek üzere!

Biraz kirlenebilecek rahat kıyafetler giymeyi unutmayın. Katılım ücretsizdir ve atıştırmalıklar sağlanacaktır.

https://www.facebook.com/events/419370369786599