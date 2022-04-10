Amerika Birleşik Devletleri’nde kayak kazasında geçtiğimiz aylarda 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç Birkan Uzun bir kez daha unutulmadı.

Birkan Uzun'un ismi ve fotoğrafı Muzaffer Eygün tarafından Nepal'de 5 bin 364 metrelik yükseklikte bulunan Everest Base Kampı’na taşındı ve Birkan Uzun ismi ölümsüzleştirildi.

Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun'un açıklaması şöyle:

"Sabah hem duygulandıran hem gururlandıran bir mesajla uyandım. Muzaffer Eygün Birkan'i mızı Everest Base Kampına taşımış. Bu ülkenin gençleri bambaşka keşke onları anlayabilsek..."