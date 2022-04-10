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Birkan Uzun bir kez daha unutulmadı

Birkan Uzun bir kez daha unutulmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kayak kazasında geçtiğimiz aylarda 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç Birkan Uzun bir kez daha unutulmadı. 

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Amerika Birleşik Devletleri’nde kayak kazasında geçtiğimiz aylarda 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç Birkan Uzun bir kez daha unutulmadı. 

Birkan Uzun'un ismi ve fotoğrafı Muzaffer Eygün tarafından Nepal'de 5 bin 364 metrelik yükseklikte bulunan Everest Base Kampı’na taşındı ve Birkan Uzun ismi ölümsüzleştirildi.

Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun'un açıklaması şöyle: 

"Sabah hem duygulandıran hem gururlandıran bir mesajla uyandım. Muzaffer Eygün Birkan'i mızı Everest Base Kampına taşımış. Bu ülkenin gençleri bambaşka keşke onları anlayabilsek..."

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