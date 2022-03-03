ABD’de geçirdiği talihsiz kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunu vurgulayarak, “Kalbimizde en müstesna yerde yaşayacaktır” dedi.

Bugün yapılan etkinlikte, ilk etapta bölgeye çam, selvi, akasya ve zakkumdan oluşan 2 bin adet fidan dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Birkan Uzun’un ailesinin yanı sıra bazı yetkililer de katıldı.

Fidan dikimine, Orman Dairesi, Evkaf İyilik Gönülleri, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile bazı okullardan öğrenciler de katkı koydu.

Etkinlikte, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun’a plaket takdiminde bulunarak, Birkan Uzun’un adının yaşatılması için her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun konuşmasında, “Bizim oğlumuz topluma mal oldu. Bundan gurur duyuyoruz, acısını her zaman yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin Birkan’ı bilerek, anlayarak, tanıyarak büyüyecek olmasının önemini belirten Cengiz Topel Uzun, ormanın bir işaret olarak sürekliliğini koruyacağını kaydetti.

Etkinliğe katkı koyan herkese minnettar olduklarını dile getiren Cengiz Topel Uzun, “İnsanların umuda, gurura ihtiyacı vardı” diyerek, Birkan Uzun’un bayrağı zirveye dikmesiyle verdiği mesajın önemini vurguladı.

Birkan Uzun’un toplumda yer edineceği ümidini ifade eden Cengiz Topel Uzun, Birkan Uzun’un gençlere bir rol model olduğunu belirtti. Gençlerin Birkan’a benzemeye ve onun gibi başarılar elde etmeye yönelmesi durumunda toplumun kazanacağını kaydeden Cengiz Topel Uzun, “Biz her zaman onunla gurur duyacağız” dedi.

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 7 kıta 7 zirve hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde çıkmış, ABD’de 1 Ocak’ta kayak yaparken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.



