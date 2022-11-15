Birçok bölgeden hırsızlık haberleri, toplamda 6 tutuklu…

Polis Basın Bülteni’ne bugün yansıyan verilerde, ülkenin birçok bölgesinde hırsızlık haberleri yer aldı. İnşaat alanı, kütüphane, işyeri ve 4 ayrı marketten yapılan hırsızlıklarda, 20 ve 30’lu yaşlarda toplam 6 kişi de tutuklandı.

İskele’de bulunan bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen jeneratör çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ç.K. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta bir kütüphane içerisinde, masa üzerinde bulunan bir şahsa ait kol saati ve çantası içerisinde muhafaza ettiği 700 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.A.I. (E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren 4 ayrı market içerisinde satışa sunulan toplam 9 bin 700,08 TL değerindeki muhtelif gıda, temizlik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri çalındı. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24) ve U.C.G.(E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan tablet bilgisayarın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan diğer haberler ise şöyle:

Burun kemiğini kırdılar

Gazimağusa’da, M.Z.T.A. (E-24), aralarında yaşanan tartışma sonucu Abdulrahman Khaled Sameeh Khalaf’ın (E-21) yüzüne yumruk vurmak suretiyle, adı edileni ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen R.E. ve H.T’nin tasarrufunda, içerisinde tütünle karşık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

86 yaşındaki Aynur Aykutlu kurtarılamadı

Lefkoşa’da 86 yaşındaki Aynur Aykutlu, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Bülteni'ne göre, soruşturma devam ediyor.

Zıpkınla avlanırken yakalandı

Gazimağusa’da deniz içerisinde, A.G.’nin (E-47) tasarrufundaki zıpkın ile gün batımından sonra balık avlamak suretiyle Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

42 yaşındaki Kadir Kıvanç kayıp!

Polise verilen bilgide; 10 Kasım tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Kadir Kıvanç’ın (E-42) kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri gelmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.