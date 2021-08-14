Bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda analizler yapıldı. Analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirilmesi sonucu 33 ithal ürünün tümü temiz çıktı, ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Öte yandan 28 yerli ürün numunesinden 27’si temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.