'Bir pizzadan fazlası, değişim ve gelişimin lezzetli bir parçası…'

Dila BOZKURT

Adnan Tarıman, 1800’lerde İtalya’nın Napoli bölgesinde doğan Napolitan pizzasını, kültürümüzle harmanlayarak yarattığı Funky Dough markasıyla, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Djumba Hotel’de servis ediyor. Tarıman, “Değişim ve gelişimin bir parçası olmak tutkusuyla” işini yaptığını söylüyor.

17 yaşında elektrik mühendisliği okumak için Amerika’ya giden Adnan Tarıman, dünyanın farklı yerlerinde, kurumsal işlerde çalışarak başarılı bir kariyer elde ettikten sonra, “biraz ara vermek” düşüncesiyle kendini bambaşka bir yolculukta buldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hem girişimiyle, hem de yarattığı lezzetlerle farkındalık yaratan Tarıman, Funky Dough’a uzanan yolculuğu YENİDÜZEN’le paylaştı.

‘Pizza karavanı’ ile başlayan yolculuk…

Mühendislik kariyerine ara verme kararı ve “başka heyecanlar arama” isteği ile Kıbrıs’a geri dönüp, burada bir süre kalan Tarıman, sonra Avrupa’ya gitme planları yapmış…

“Dubai’de geçirdiğim son dönemlerde bir Kıbrıs özlemi ve merakı doğmaya başlamıştı zaten” diyen Tarıman, Kıbrıs’a döndüğünde de, adada olmayan bir şey yapma fikri üzerinde çalışma istediğiyle gıda sektörüne atıldığını ifade ediyor.

Dükkan kiralamak yerine, taşınılabilir, ‘mobil’ bir işletme üzerine çalışmalar başlattığını ve “mobil bir pizza karavanı” tasarladığını belirten Adnan Tarıman, önce ekmek ile başladığı yolcuğunun, odun ateşinde pişen pizzaya uzandığını anlatıyor…

Tasarladığı mobil yemek karavanında, 1800’lerden beri var olan İtalya’nın Napoli bölgesinde doğan Napolitan pizzasını pişirmeye başladığını ifade eden Tarıman, insanlardan aldığı olumlu tepki üzerine temelli olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde kalmaya karar verdiğini ve Djumba Hotel ile Funky Dough işbirliğinin başladığını belirtti.

“Bana kendi içimde Kıbrıs’a duyduğum tutkuyu anımsattılar…”

“Beni en baştan etkileyen ve pizzaya bağlayan faktör İtalyan halkının kültürlerine duydukları tutku ve onu gittikleri her yere taşımalarıydı” diyen Tarıman, yurt dışında yaşarken çok sayıda İtalyan arkadaşı ve olanlardan öğrendiği çok fazla şey olduğunu anlatıyor…

“Bana kendi içimde Kıbrıs’a duyduğum tutkuyu anımsattılar” diyen Adnan Tarıman, bunun üzerine adamızda da çok farklı bir İtalyan kültürü anlayışımızın olduğunu fark ettiğini ifade ediyor

“Biraz mükemmeliyetçi bir kişiliğim olduğu için, sadece pizza değil, İtalyan kültürünü de en doğru haliyle müşterilerimize sunmak istedim. Tabii ki menülerimizde bizim insanımıza da hitap eden ürünlerimiz bulunuyor… İtalyanları üzmeden, bizim insanımızı tatmin eden lezzetler sunuyoruz. Ben burada aslına iki kültürün arasında bir köprü görevi sunuyorum” diyor…

“Yaptığım şey, bir pizzadan daha fazlası…”

“Aslında yaptığım şey, bir pizzadan daha fazlası… Ben Funky Dough denildiğinde akıllara sadece pizzanın değil, aynı zamanda adamızda getirmeye çalıştığım farkındalıkların da akla gelmesini istiyorum” diyen Tarıman, Kıbrıs’ın renkli bir kültüre sahip olmasına karşın, yıllardır hemen her şeyin ‘aynı’ şekilde yapıldığı düşüncesini belirtiyor…

“İnsanlar alışılmışın dışına çıkmadı. Dünya ve lezzetler, gelenekler değişiyor ve gelişiyor ama biz hala aynıyız. Ben aynı zamanda Funky Dough’la, bizden sonra gelecek olan nesillere Kıbrıs’ın kuzeyinde gelişimin ve değişikliğin mümkün olabildiği mesajını vermek istiyorum” diyor…

Dünyanın gittikçe küçüldüğüne, adadan bir sürü dünya insanının gelip geçtiğine işaret eden Tarıman, onlara hitap etmek ve hatta kültürümüze dahil etmemiz gerektiğine de değiniyor.

“Funky Dough sadece pizza değil aynı zamanda bir ilham noktası…”

Tarıman genç girişimcilere de sesleniyor, “Hayatta her zaman bir şeyi elde etmek için zoru görmek lazım, zoru yaşamak lazım; insanlar o zaman kendi sınırlarını zorlayıp onların ötesine çıkabiliyor” diyor ve Funky Dough’un aynı zamanda bir ilham noktası olmasını temennisini belirtiyor…