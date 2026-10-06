Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından devam eden arama çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, arama çalışmaları kapsamında bir naaşa daha ulaşıldığı duyuruldu.

Naaşın kimliğinin henüz belirlenmediği belirtilirken, kimlik tespiti amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Bugün ulaşılan naaşla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor.