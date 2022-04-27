Başta Anber Onar olmak üzere, Emin Çizenel ve Oya Silbery’nin küratörlüğünü üstlendiği “Bir Modern Geçmiş- Mimar Abdullah Onar” sergisi, yarın 17.00’den itibaren Girne ArtRooms Gallery’de izleyicisi ile buluşuyor.

ArtRooms Gallery Direktörü Oya Silbery tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, biyografik arşiv sergisi niteliğinde olan “Bir Modern Geçmiş”, Kıbrıs Türk mimarisine ciddi katkılarda bulunarak değer katmış, toplumun modern yaşam kültürüne geçmesinde önemli bir rol oynamış Abdullah Onar’ın çocukluğundan yakın dönemine geçen süreç içerisinden seçilmiş obje, resim, mimari proje, sunum videoları, özel hayatından videolar ve belgelere yer veriyor.

Sergi, 28 Nisan- 10 Haziran arasında, pazar günleri dışında her gün, 13.30-20.30 saatleri arasında ArtRooms’da ziyaret edilebilecek.