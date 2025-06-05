Bir ithal, üç yerli üründe kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasındaki haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bir ithal, üç yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 33 numunenin 32’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd. ait Armut S.M, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 6 numunenin 3’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 numuneye rastlandı.

Bostancı köyü sakini Hasan Bafkanlı’ya ait kapya biberde, Güzelyurt sakini Osman Yarkın’a ait çilekte ve Akdoğan köyü sakini Önan Günhanlar’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.