"Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı" paneli düzenlendi

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), "Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı" paneli düzenledi. Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde saat 10.00’da yapılan paneli izleyenler arasında Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

İki oturumdan oluşan panel, KTİHV Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Dizdarlı, “Bugün bir insan hakkı olarak Unutulma Hakkı’nı konuşmak, dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Emine Dizdarlı, teknoloji ve internetin her alana hızlı bir şekilde girmesi ve her türlü verinin çok kısa sürede erişilebilir olmasının temel hak ve özgürlüklerin yeniden ele alınıp yenilenmesi ve sınırların yeniden belirlenmesi sonucunu doğurduğunu söyledi. Dizdarlı, özel hayatın gizliliği, bireylerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, ifade ve haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Dizdarlı, özellikle kişisel veri kavramı ve kişisel verilerin korunması hakkıyla birlikte, kişinin internet arama sonuçlarında kendisiyle ilgili haber, fotoğraf, video, bilgi vs. gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında olmamasını isteme hakkı olan Unutulma Hakkı'nı da gündeme getirdiğini kaydetti.

Avrupa Adalet Divanı’nın Costeja González v. Google İspanya davasının, Avrupa Birliği'nde "unutulma hakkı" kavramının kapsamının yerleşmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Dizdarlı, "Unutulma Hakkı"nın nasıl uygulanacağının halen tartışıldığına işaret ederek, haklar arasında bir dengenin sağlanması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, bir taraftan genel ahlak gibi kıstasların, diğer taraftan kamu yararı, kamunun üstün menfaati gibi kavramlar değerlendirilirken veya geniş yorumlandığı takdirde söz konusu temel hak ve özgürlüklerin sınırlandığı durumların kaçınılmaz olacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin Sivil Büyü programı desteğiyle düzenlenen konferans için emeği geçen herkese teşekkür eden Dizdarlı, “Farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını dinlemek herkes için unutulmaz bir deneyim olacaktır” dedi.

Dizdarlı’nın konuşmasının ardından “Unutulma Hakkı” başlığıyla hazırlanan bilgilendirici kısa filim gösterildi.

AB’nin Sivil Alan projesi altında yürütülen Sivil Büyü Programı desteğiyle yapılan panelde, dijital çağın güncel ve tartışılan haklarından biri olan “Unutulma Hakkı” hukuki, etik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacak.

KTİHV Mütevelli Heyeti üyesi, Avukat Deniz Düzgün’ün moderatörlüğünü üstlendiği ilk oturumda, Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe “Unutulma Hakkı Perspektifinden Genel Değerlendirme” ve Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma Hakkı: 89/2007 Sayılı Yasa Çerçevesinde Bir Değerlendirme” başlıklı sunumlar yaptı.

KTİHV Mütevelli Heyeti Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Görkem Göktuna’nın moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda Prof. Dr. Yaman Akdeniz “Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu”, Dr. Öğretim Üyesi Cemile Turgut “Unutulma Hakkı ve Unutulma Hakkına Dair Yanılgılar” ve Haberleşme uzmanı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Temsilcisi Mehmet Cezar ise “Unutulma Hakkının Uygulanabilirliğine İlişkin Teknik Yöntemler” konularında sunumlar planlandı.