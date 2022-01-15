Büyük Han’da tarihe yolculuk…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından biri olan Büyük Han’daki antikacı ilgi görüyor. Dükkânın sahibi 59 yaşındaki Ahmet Karlıtaş, eski eşya alım satımı yapıyor. 30 yıl polislik yaptığını belirten ve emekli olduktan sonra böylesi bir dükkân açmak istediğini ifade eden Karlıtaş, vatandaşların da özellikle eski eşyalara ilgisinin olduğunu söyledi.

Eski plaklar, pullar, fotoğraflar, paralar ve Kıbrıs kültürüne özgü bazı eşyaların bulunduğu dükkân, 70’li ve 80’li yılları hatırlatıyor.

Turistlerin özellikle eski para koleksiyonuna ilgisi olduğuna vurgu yapan Karlıtaş, kimi turistin eski Osmanlı paralarına, kimi turistin de Kıbrıs Lirası’na ilgi duyduğunu belirtti.

Kıbrıs kültürü hakkında da düşüncelerini aktaran Ahmet Karlıtaş, “Herkes eskiye dair bir şeyler almalı. Bu dükkânda bulunan eşyalarda kimimizin gençliğine, kimimizin de çocukluğuna dair hatıralar var. Kıbrıs kültürüne dair güzel fotoğraflar var. Kıbrıs’ın geçmişini unutmamamız lazım. Herkes evinde bir köşe ayırıp eskileri orada sergilerse kültürümüz yok olmaz” şeklinde konuştu.