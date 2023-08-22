Bir haftada iki ayrı bakanlığa müsteşar!

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğü görevinden beş gün önce alınan ve İçişleri Bakanlığı’na müsteşar olarak atanan Serkan İlseven, bugün ise Çalışma Bakanlığına müsteşar olarak atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper görevden alındı, yerine Serkan İlseven atandı.