Bir doktor, iki eczacı ve iki eczane çalışanı tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, ikisi eczacı ve ikisi de eczane çalışanı olmak üzere bugün toplam beş kişi zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile İskele ve Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam ediyor.