BİR ACI KAYIP DAHA

Ülkemizin tanınmış akademisyenlerinden Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli, yaşamını yitirdi. 63 yaşında hayata veda eden Beşiktepeli’nin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Beşiktepeli, 1960 yılında Baf'ın Melandra köyünde doğmuştu.

Beşiktepeli, Yakın Doğu Üniversitesi'nde 1997 yılından itibaren Hukuk Fakültesi’nde İktisat ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersi vermektedir ve aynı zamanda Yardımcı Doçent olarak İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştü.