BioNTech tüm varyantlara karşı etkili

AŞI geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Şahin, BioNTech firmasının teknoloji, üretim ve yeni tesciller konusunda en uygun şartları yakalamak için uğraş verdiği açıklamasında bulundu.

Çalışma arkadaşlarının yeni mutasyonlara hazırlık amacıyla ve aynı zamanda üçüncü doz aşının yapılıp yapılmaması konularında sürekli analiz içinde olduğunu vurgulayan Şahin, korona aşısının ne zaman ve kaç kez daha tekrarlanacağı konusunun ise henüz tam olarak kestirilemediğini vurguladı.

Coronavirüs üzerine bilinenlerin çoğaldığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Bağışıklığın zamanla azalmakta olduğunu gözlemliyoruz ve ayrıca yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı var” dedi.

Faaliyet serbestliği kapsamında aşı patentinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirten Şahin, “Üretim limitindeki kısıtlayıcı faktör patentte değil, hammadde gelişiminde” diye konuştu.

Aşı üretiminin oldukça kompleks bir konu olduğunu belirten Şahin, son aşamaya kadar her biri 50 bin basamaktan oluşan iş sürecine gereksinim olduğunu söyledi.

KANSERE KARŞI DA mRNA

Öte yandan BioNTech şirketinin geliştirdiği mRNA bazlı BNT111 isimli kanser ilacının ilk denemelerinden başarılı sonuç alındığı, ikinci evre denemelerde bir hasta üzerinde uygulanmasına başlandığı duyuruldu.

Coronavirüs aşısında olduğu gibi mRNA bazlı teknolojiyle üretilen yeni kanser ilacının, monoklonal antikor ilacı olduğu belirtilen Libtayo ile kombine edilerek başlangıç olarak tedavisi şimdiye kadar mümkün olmayan cilt kanseri iyileştirilmesinde kullanılacağı dile getirildi. Aynı türde olduğu belirtilen farklı çalışmaların devam ettiği, vücut bağışıklığını sağlayan öznel antikorlarla birlikte takviye edilen mRNA bazlı ilaçların diğer tür kanser hastalıkları için de büyük umut ışığı olduğu kaydedildi.